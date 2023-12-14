كنت بعيط كل يوم|ناردين فرج تحكي عن أول تجربة تمثيل لها.. فيديو

حكت الفنانة ناردين فرج عن أول تجربة تمثيل لها، قائلة:" أثناء تصوير مسلسل فوق مستوى الشبهات كنت بعيط كل يوم، و أنا راجعة من اللوكيشن، لأني مكنتش فاهمة حاجة، و كنت بقولهم عايزه أروح، و مش عايزة أكمل"

ناردين فرج:زوجي كان داعم ليا



وأضافت ناردين فرج، خلال لقائها مع برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية"ON"، أن زوجها كان داعماً لها للغاية في نجاحها الفني، معلقة:" كان في فترة كنت بسافر كتير، ومش ببقي متواجده في البيت، و هو كان داعم ليا، و من غيره مكنتش هعرف أخد كل الخطوات في مشواري"

ولفتت الفنانة ناردين فرج إلى، أن لديها أبنتين أحداهما تعيش معاها في مصر، و الأخرى تدرس في أمريكا.



وتابعت ناردين فرج، أن برنامجها في الراديو مع مروان قدري، كان ناجحاً للغاية، و كانت تستمتع به كثيراً، لافتة إلى أنها لم تستطيع بعد أن تختار بين الإذاعة و التمثيل.