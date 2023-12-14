محمد فتح الله.. فنان يبدع في تحويل مواسير الصرف إلى تحف فنية

يتجلى الإبداع في أشكالٍ متعددة، ويعد الفن واحدًا من أبرز المجالات التي يتجلى فيها الإبداع البشري، ومن بين الفنون التي تجمع بين الإبداع وإعادة التدوير، نجد فنانًا مميزًا يقوم بتحويل مواسير الصرف الصحي البلاستيكية إلى تحف فنية بارزة من خلال تطبيق فن النحت عليها.

يدعى الفنان الذي نتحدث عنه المهندس "محمد فتح الله " مهندس جودة، وهو فنان موهوب يعيش في (امبابة ) ويمتلك موهبة فريدة في تحويل المواد البلاستيكية إلى قطع فنية مذهلة، يعتبر محمد فتح الله من أوائل الفنانين الذين استخدموا مواسير الصرف البلاستيكية كمادة أساسية لإبداعاتهم الفنية.

يبدأ فتح الله عملية إعداد المواسير البلاستيكية المستخدمة بعناية فائقة، حيث ينتقي المواسير الملائمة ويقوم بتنظيفها وتجهيزها للعمل الفني. ثم يستخدم أدوات النحت المختلفة لبدء عملية التحويل،يعتمد الفنان على مهاراته الفنية والابتكار في تصميم قطع فنية فريدة من نوعها، حيث يقوم بنحت أشكال متنوعة،ومن المدهش أنه على الرغم من استخدامه لمواد بسيطة مثل المواسير البلاستيكية، ينجح محمد عبد الرحمن في إنشاء قطع فنية تنبض بالحياة والجمال، يتلاعب بالأشكال والألوان والملمس ليخلق تأثيرات بصرية مذهلة تجعل الناظر يتساءل كيف تحولت مواسير الصرف الصحي البلاستيكية إلى قطع فنية بهذا الجمال والتعقيد.

وقال محمد فتح الله ان الفن او الاعمال اليدوية يعتبر من حاجات المتوارثة في عائلته قائلا "يعني انا باخد فكرة من حد ببدأ اطور فيها" انا شوفت الفكرة موجودة لكن بشكل ابسط انا حبيت ان اعمل منها شغل بارز، اعمل منها نحت.

وتابع الخامة دي ما حدش يتوقع ان يعمل منها شغل زاي كده لكن قدرت ان اشكلها وقدرت ان اعمل منها شغل باضاءة اشكال مختلفةة، باستخدم جهاز واحد اسمه ميني كرافت او معروف بالقلم الكهربائي، باستخدمه طبعا بشكل يدوي.

واشار فتح الله ان هذا الجهازبيشتغل بالكهرباء لكن باستخدمه كاني ماسك قلم في يدي بنحت به، طبعا باستخدمه في اشكال بارزة زي فراشات بعملها مثلا او اشكال خارجة من الجسم نفسه كل ده بيحتاج تسخين علشان كده بستخدم جهاز تاني بقدر اسخن وابرد بيه الشكل من الخامة نفسها لان الخامة نفسها يعتبر بلاستيك تقيل سهل ان اقدر اشكل فيها لكن في نفس الوقت بردو شغلها مش سهل جدا يعني.

وتابع محمد فتح الله القطعة الواحدة ممكن تاخد مني اسبوع فيما فوق فببدأ طبعا اختار الديزاين الاول اعرف الحجم المناسب اللي هشتغل عليه ابدأ انضف القطعة بتاعتي اللي هشتغل عليها وببدأ احط التصميم بتاعي سواء هرسمه او هطبعه علي الخامة وببدأ بعد كده افكر واختار لها التصميم ده هيكون بارز ولا هيبقي حفر وممكن القطعة الواحدة تاخد يوم كامل في العمل او عدة ايام بتختلف باختلاف التصميم.