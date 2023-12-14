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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: يحتمل وجود محتجزين إسرائيليين بالأنفاق التي تغمرها تل أبيب بالمياه

أرشيفية
أرشيفية

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربي بأن الإدارة الأمريكية لا تستبعد احتمال وجود محتجزين إسرائيليين في الأنفاق التي غمرتها إسرائيل بمياه البحر في قطاع غزة.

وقال كيربي ردا على سؤال ذي صلة إن بعض الأسرى المفرج عنهم يقولون إنهم كانوا محتجزين في الأنفاق: "لا يمكن استبعاد أن تكون حماس ربما تحتجز بعضهم على الأقل في الأنفاق”، وأشار في الوقت نفسه إلى أن موضوع غمر الأنفاق يجب أن يطرح على القيادة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يعرف على وجه اليقين ما إذا كان هناك أسرى في الأنفاق بقطاع غزة، مشددا على أنه يتعين على الجانب الإسرائيلي بذل كل ما في وسعه لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت في وقت سابق بيانات تفيد بأن القوات الإسرائيلية بدأت في ضخ مياه البحر في شبكة الأنفاق تحت الأرض في قطاع غزة، والتي يستخدمها، بحسب إسرائيل، مقاتلو "حماس".

وبحسب الصحيفة فإن قرار القوات الإسرائيلية يهدف إلى تدمير البنية التحتية لـ "حماس"، وقد تستغرق عملية غمر الأنفاق عدة أسابيع.

وفي أوائل ديسمبر، ذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أكمل تركيب خمس محطات ضخ بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين في منتصف نوفمبر، والتي بدورها ستكون قادرة على ضخ المياه من البحر الأبيض المتوسط ​​لإغراق الأنفاق خلال أسابيع قليلة.

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