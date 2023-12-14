طلاب تكنولوجيا الخدمات السياحية بجامعة طيبة يزورون معبد الكرنك

أجرى طلاب طلاب الفرقة الثانية ببرنامج الخدمات السياحية والسفر بجامعة طيبة التكنولوجية بالاقصر ، زيارة علمية ميدانية لمعبد الكرنك، ضمن التطبيق العملي لمقرر التدريب الميداني للعام الجامعي 2023-2024، تحت إشراف دكتورة صباح محمد، ودكتور ماجد جبر، ودكتورة سارة ناجي، ودكتورمصطفى صفوت، ودكتورة هاجر أحمد.

تناولت الزيارة التعريف بمعبد الكرنك كمزار سياحي ضمن المقاصد السياحية التي يجب أن يتعرف عليها الطالب، وكيفية إدراجها في البرنامج السياحي المقدم للسائح في الرحلات السياحية التي يزورها في مصر، ومعرفة الوقت الزمني المناسب لإدراجها في البرنامج السياحي، والوقت الذي يستغرقه السائح في زيارة المعبد حتى يتعرف على أهم المعالم السياحية به.

كما تعرف الطلاب، على كيفية التسويق السياحي للمزارات والأماكن السياحية التي تزخر بها مصر، والخروج بمعلومات سياحية عن الآثار السياحية المكونة لمعبد الكرنك، ضمن نمط السياحة الثقافية المميزة للسياحة المصرية وتحكي عن مدى تفرد وعظمة السياحة المصرية.

IMG-20231214-WA0009

IMG-20231214-WA0008

IMG-20231214-WA0006

IMG-20231214-WA0005

IMG-20231214-WA0007

IMG-20231214-WA0004