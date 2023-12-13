على متنها 430 سائحًا.. تحليق 24 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

حلقت في سماء الأقصر 24 رحلة بالون، تحمل على متنها 430 سائحا من جنسيات مختلف أنحاء العالم في نزهة ترفيهية في سماء الأقصر؛ لمشاهدة المعابد والمقابر الأثرية.

وقال رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود، في تصريح، اليوم "الأربعاء"، إنه تم إطلاق أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين أن حركة الطقس مناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من سلطات الطيران المدني بانطلاق الرحلات.



وأوضح عبود أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدني، والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار، مشيرا إلى أن رحلات البالون تعتبر من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال.