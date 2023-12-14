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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسؤول بمستشفى كمال عدوان في غزة: الوضع كارثي والأطفال يواجهون الموت

غزة
غزة

قال رئيس قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان بـ غزة حسام أبو صفية، إنّ الوضع في المستشفى كارثي والأطفال يواجهون الموت، وهناك 9 أطفال في حالة حرجة.

 

وأضاف أبو صفية، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أنّه لا يوجد طعام ولا مياه في المستشفى، والكوادر الصحية تعجز عن تقديم الخدمة الطبية، ولا نستطيع تقديم المستلزمات الطبية للجرحى، وما زلنا محتجزون في المستشفى وغير قادرين على الوصول إلى الطابق السفلي.

وتابع رئيس قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على أي شخص يمر في الطرقات أو ينظر عبر النوافذ، ودبابات الاحتلال تحيط بالمستشفى، والقصف الإسرائيلي متواصل.

مستشفي غزة

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