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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع صيانة المعدات بمركزي طنطا وقطور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الصباحية بمتابعة أعمال صيانة المعدات بمركزي طنطا وقطور ضمن خطة التعامل مع الأزمات والكوارث للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها ومراجعة كل المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

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واستعرض محافظ الغربية موقف المعدات داخل جراجات حي اول وثان ومركزي طنطا وقطور وذلك للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها ومراجعة جميع المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية.

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فضلا عن استعراض ما تم من أعمال صيانة للمعدات الموجودة بكل مراكز المحافظة، وفاعلية جميع المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ، والإجراءات التى تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال، وكفاءة عالية فى كل المراكز والمدن .

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ووجه محافظ الغربية بمواصلة أعمال صيانة المعدات ورفع كفاءتها، وعمل اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على مدى جاهزيتها.

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