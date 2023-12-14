حزب المستقلين الجدد: لم نشهد أي تجاوزات بالانتخابات الرئاسية ولن تكون هناك طعون

أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني علي توقعه بأنه لن يكون هناك طعون علي الانتخابات اليوم وغدًا طبقا للجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات بأن يومي 14 و15 مخصصين لتقديم أي طعون والبت فيها.

الانتخابات لم تشهد أي تجاوزات



وقال دكتور هشام عناني رئيس الحزب، إن الانتخابات لم تشهد أي تجاوزات تستوجب أي طعون وهذا ما شهد به العالم كله في كل وسائل الإعلام العربية والعالمية.



وأضاف "عناني" أن العملية الانتخابية برمتها تمت في إطار قواعد قانونية ودستورية والتزام كامل من الناخبين والمرشحين وتحت سيطرة الهيئة الوطنية للانتخابات وساعد في ذلك خروج جموع الشعب بكثافة وهو من أحد أهم الضمانات لمنع أي تجاوزات أو خروقات.

وأشار الحزب إلى أن حملات المرشحين الأربعة أكدت في بياناتها تعليقًا علي تصويت المصريين في الخارج وفي الداخل لم تشهد أي تجاوزات وهو الأمر الذي يؤكد أنه لن تكون هناك أي طعون على الانتخابات.