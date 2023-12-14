20 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على خان يونس

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، إن عدد الشهداء ارتفع نتيجة القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوبي القطاع إلى 20 شهيدا.

ومن ناحية أخري، قالت سرايا القدس، اليوم الخميس:"قصفنا حشودا عسكرية للعدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل"

قالت كتائب القسام، اليوم الخميس:" تمكنا من استهداف دبابتين من نوع ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية بقذائف"الياسين 105" شمالي مدينة خان يونس".

كانت قد قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس:" استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الزيتون شرقي مدينة غزة".

وقالت سرايا القدس، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي فجرا بمحاور الزيتون والشجاعيةوالشيخ رضوان بمدينة غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.