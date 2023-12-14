عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قريبا في السينمات| طرح بوستر جديد لفيلم "أبو نسب".. شاهد

صدى البلد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم أبو نسب من بطولة محمد ادل إمام ، والمقرر ان يعرض خلال الاسابيع القادمة فى السينمات المصرية بوستر جديد للعمل .

وظهر علي البوستر بطل العمل محمد عادل إمام بشكل منفرد ،خلاف البوستر الاول الذى ظهر عليه ابطال العمل مجتمعين .

تفاصيل فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فىالسينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائى الأول لفيلم محمد عادل إمام والذي يحمل أسم أبو نسب، استعداد لعرضه نهاية الشهر الحالي وتحديدا يوم 26  ديسمبر.

وظهر محمد عادل إمام فى البرومو  بشخصية الدكتور على ، ويتزوج من ياسمين صبري.


كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني الذى يجسد شخصية والد ياسمين صبري  ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.

أبو نسب هالة فاخر جحيم في الهند رامي امام فيلم أبو نسب ليلة هنا وسرور ماجد الكدواني محمد امام ياسمين صبري ومحمد إمام ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد وعكة صحية

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

مفاجأة.. أحمد فتوح يجتمع بمسئولي الأهلي للانضمام إلى الفريق

موعد أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في 2024

ترشيحاتنا

اليابان تختبر «سيارة أجرة طائرة».. ومعايير السلامة قيد المناقشة |شاهد

ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي للقائمة المبدئية لأمم أفريقيا

بقذائف الياسين 105.. كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية من نوع «ميركافا»

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة مودرن فيوتشر بالدوري الممتاز

مدرب فولهام: تعلمت من فيتوريا وكيروش.. والشناوي كان لديه فرصة للاحتراف

صحف السعودية| وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي آل سعود.. وغزة تواجه عاصفة كاملة من الأمراض الفتاكة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. تجهيزات الدورة السادسة من مهرجان الجونة قبل حفل الافتتاح الليلة

شعب يحب الحياة.. فيديو مذهل لفلسطينيين يغنون وسط الدمار| شاهد

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ