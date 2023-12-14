قريبا في السينمات| طرح بوستر جديد لفيلم "أبو نسب".. شاهد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم أبو نسب من بطولة محمد ادل إمام ، والمقرر ان يعرض خلال الاسابيع القادمة فى السينمات المصرية بوستر جديد للعمل .

وظهر علي البوستر بطل العمل محمد عادل إمام بشكل منفرد ،خلاف البوستر الاول الذى ظهر عليه ابطال العمل مجتمعين .

تفاصيل فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فىالسينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائى الأول لفيلم محمد عادل إمام والذي يحمل أسم أبو نسب، استعداد لعرضه نهاية الشهر الحالي وتحديدا يوم 26 ديسمبر.



وظهر محمد عادل إمام فى البرومو بشخصية الدكتور على ، ويتزوج من ياسمين صبري.



كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني الذى يجسد شخصية والد ياسمين صبري ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.