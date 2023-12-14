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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تستضيف بطولة العالم للرماية .. تفاصيل

صدى البلد

 


التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، لمناقشة الاستعدادات لتنظيم واستضافة عدد من البطولات الدولية والقارية في الرماية خلال الفترة المقبلة، وكذا خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.


كما تناول اللقاء، مناقشة ملف استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية في الفترة من 24 يناير وحتي أول فبراير 2024، علي مجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.


أشاد وزير الشباب والرياضة بجهود الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني خلال الفترة الماضية، مؤكدًا الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والانجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الانجازات خلال الآونة الراهنة.


وأكد الدكتور أشرف صبحي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.


وقال صبحي:  "توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية"، مشيرًا إلي أهمية المتابعة خطوة بخطوة مع اتحاد الرماية فيما يخص تنظيم البطولات على أعلى مستوى.

وأشار الوزير إلي الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، حيث ارتكزت استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية علي توجيه شتي الدعم والرعاية للرياضات الفردية والجماعية من خلال توفير برامج رعاية ودعم بشكل مباشر وغير مباشر من خلال القطاع الخاص.


وتوجه اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعته الدائمة والمستمرة للاتحاد ودعمه المتواصل ومساندته للاعبين في جميع البطولات التي يشاركون بها، وقيامه بتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجههم.

وزير الشباب والرياضة مصر الدولية للألعاب الأولمبية مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية كأس العالم للرماية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب

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