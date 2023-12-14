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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أبو قلب طيب.. وفاة التيك التوكر فالنتينو وهذا المرض تسبب في موته

عبدالرحمن مرسي
عبدالرحمن مرسي

أبو قلب طيب مات.. بعد معاناة مع مرض خبيث فارق الحياة التيك توكر، عبد الرحمن مرسي، الشهير بـ فلنتينو ، والذي كان قد أعلن اجرائه عمليه صعبة الشهر الماضي.

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وفي فيديو قصير نشره عبدالرحمن مرسي يوم ٢٤ نوفمبر الماضي، فاجأ جماهيره الذين تخطوا ال ١٠ مليون على موقع تيك توك قائلا “وحشتوني جدا، انا عارف اني مختفي من فترة لكن للاسف عرفت اني مصاب ب ورم خبيث في اللسان والغدد اللمفاوية، وبكرا داخل اعمل عملية استئصال للورم، كل اللي بطلبه منكوا الدعاء ليا بالشفاء”.

https://vm.tiktok.com/ZM66Ja72h/

وبعد قرابة الاسبوعين من انتشار الفيديو، فارق فلنتينو الحياة تاركا خلفه سمعة طيبة وحب كبير من متابعة حيث اشتهر بمقاطع فيديو خفيفة الظل ولطيفة المحتوى، كما حصد الفيديو اكثر من نصف مليون مشاهده لتنهال عليه التعليقات المودعة للشاب المرح بدموع وكلمات تدمي القلوب.

 

ووصلت أعداد المعجبين بالمقاطع القصيرة التي ينشرها عبدالرحمن إلى 10 ملايين معجب والذين تقدموا له بالدعاء بعد إعلاء خبر وفاته.

مرض ورم اللسان

عندما يحدث سرطان اللسان في الفم، تكون العلامة الأولى غالبًا عبارة عن قرحة لا تلتئم على اللسان. وقد تشمل الأعراض الأخرى ألمًا أو نزيفًا في الفم ووجود كتلة على اللسان أو تضخم حجمه.

وعندما يحدث سرطان اللسان في الحلق، يمكن أن تكون العلامة الأولى هي تضخم العُقَد اللمفية في الرقبة. وقد تشمل الأعراض الأخرى السعال المصحوب بالدم وفقدان الوزن وألم الأذن. وقد توجد كذلك كتلة في الجزء الخلفي من الفم أو الحلق أو الرقبة.

 

تشمل أعراض سرطان اللسان الأخرى ما يلي:

بقع حمراء أو بيضاء على اللسان أو بطانة الفم.
التهاب في الحلق لا يزول.
الشعور كما لو أن هناك شيئًا ما في الحلق.
خَدَر في الفم أو اللسان.
صعوبة أو ألم في المضغ أو البلع أو تحريك الفكين أو اللسان.
تورُّم الفك.
تغيير في الصوت

 

الرجال أكثر عرضة للإصابة بالمرض

 

الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان اللسان من النساء. وقد يرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات تعاطي التبغ والكحوليات بين الرجال.


التقدم في العمر. تزداد خطورة الإصابة بسرطان اللسان لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا. وذلك عادةً بسبب تعاطيهم التبغ والكحوليات على مدار سنوات.


مشكلات في الحفاظ على نظافة الفم. يمكن أن يؤدي عدم العناية بالأسنان إلى الإصابة بسرطان اللسان. ويزداد الخطر أكثر بين الأشخاص الذين يتعاطون الكحول والتبغ.


ضعف الجهاز المناعي. قد يحدث هذا الأمر إذا كنت تتناول دواءً للسيطرة على الجهاز المناعي، كما هو الحال بعد عمليات زرع الأعضاء. وقد يحدث أيضًا نتيجة بعض الأمراض، مثل العَدوى بفيروس نقص المناعة البشري.

ابو قلب طيب مات عبدالرحمن مرسي فلنتينو

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