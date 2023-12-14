ميسي وهالاند بالقائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء اليوم /الخميس/، القائمة النهائية المرشحة لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم 2023.



ويقام حفل "ذا بيست" يوم 15 يناير من العام المقبل في العاصمة البريطانية "لندن" للكشف عن الفائزين بجوائز الأفضل لعام 2023.



وضمت القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في العالم كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.



جدير بالذكر أن نفس الثلاثي كان يتصارع على الفوز بجائزة "بالون دور"، التي حصدها ميسي في النهاية.