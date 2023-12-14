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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة: كنت أتمنى أعيش في فترة البهجة والإبداع

درة
درة

كشفت الفنانة درة عن أمنيتها، حيث نشرت عددًا من الصور بعد أن اعتمدت إطلالة حقبة الستينيات والسبعينيات على حد تعبيرها، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتبت درة: “كنت أتمني أن أعيش فى فترة الستينات والسبعينات التى كلها بساطة وبهجة وابداع فى كل شيء”.

وتستعد درة وأحمد عيد، لعرض مسرحية “عروسة من جهة إلكترونية” خلال الفترة من 18 الي 22 ديسمبر الحالي ، ضمن فاعليات موسم الرياض . 

وتترواح أسعار التذاكر ما بين 75 ريال سعردي، أي ما يعادل 700 جنيه مصري تقريبا، الي 950 ريال سعودي ، اي ما يقرب 800 آلاف جنيه مصريا تقريبا. 

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وتبدأ أحداث العمل حين تختار إحدى الشركات الكبرى لتصنيع الأجهزة الإلكترونية فني التبريد حسن لإجراء تجربة زواج من حنان امرأة إلكترونية لشهر واحد فقط مقابل أجر مادي كبير وعندما ينتهي الشهر تصر الشركة على استرداد حنان ولكن يكتشف حسن أنه وقع في حبها ليبدأ في فعل المستحيل لاستعادتها وخاصة بعد أن يعرف أنها أحبته.

مسرحية عروسة من جهة الكترونية يشارك في بطولتها كل درة وأحمد عيد ومحمد ثروت وبدرية طلبه ، ومن المقرر طرحها علي المسرح العالمي داخل بوليفار سيتي . 

وكان قد روج المستشار تركي ال شيخ عن أحدث مسرحيات موسم الرياض ، في منشور ،  من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب تركي ال شيخ، معلقًا: "مسرحية عروسة من جهة إلكترونية .. مسرحية كوميدية من بطولة الفنانين أحمد عيد ودرة فى المسرح العالمي داخل بوليفارد سيتي.

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