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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2007 يفوز على الإسماعيلي بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

أهلي 2007
أهلي 2007

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧، خارج ملعبه على الإسماعيلي، بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح، بعد التعادل ١- ١ في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، بالإسماعيلية، ضمن الجولة ١٦ من بطولة الجمهورية.

سجل ياسين عاطف هدف التقدم للأهلي، وسجل الإسماعيلي هدف التعادل، لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي حسمها الأهلي بنتيجة ٤ - ٢، وسجل له كل من محمد عاطف ومحمد السيد وكريم عيد ومحمد عبد الفتاح «تاحا»، ونجح الحارس إياد تامر في التصدي لركلتي جزاء من لاعبي الإسماعيلي.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٧» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: إياد مدحت - محمد السيد - كريم عمرو - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - محمد عاطف - ياسين عاطف - حازم عاشور - أحمد الشيخ.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

وشارك يوسف عبد القوي بدلًا من ياسين عاطف، ومحمد أشرف بدلًا من زيدان ناجح، ومصطفى بهجت بدلًا من حازم عاشور، ومحمد رأفت بدلًا من أحمد الشيخ.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٧» رصيده إلى ٣٧ نقطة، مسجلًا ٣١ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه. 

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.


 

النادي الأهلي الأهلى الاسماعيلي بطولة الجمهورية الناشئين ركلات الترجيح

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