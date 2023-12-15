عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تهدد أصحاب أندرويد في مصر.. جوجل تحظر 18 تطبيقا خطيرا

جوجل تحظر 18 تطبيقا
جوجل تحظر 18 تطبيقا خطيرا

حظرت شركة جوجل Google الأمريكية، 18 تطبيقا من متجر تطبيقات أندرويد الخاص بها، بعد أن اكتشف الباحثون شبكة من البرامج تستخدم لمضايقة الأشخاص وابتزازهم.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "express" البريطاانية، تم تنزيل التطبيقات التي تم حظرها من قبل شركة جوجل، والتي تدعي أنها تستطيع سداد القروض 12 مليون مرة، ولكن بعض مستخدمي هواتف أندرويد اكتشفوا أن هذه التطبيقات لديها وظائف أخر خبيثة للغاية.

 

رئيس شركة جوجل يحذر مستخدمي أندرويد: هذا الإجراء محمل بالبرامج الضارة

تحذير عاجل من جوجل لجميع مستخدمي Gmail

 

جوجل تحظر 18 تطبيقا خطيرا

وحول هذه التطبيقات الضارة، نشرت شركة الأمن السيبراني ESET، بحثا حدد التطبيقات التي كانت متاحة على متجر جوجل Play ومتجر آيل App Store والتي تدعي أنها تقدم قروضا مالية، وأثناء الإعداد، تطلب هذه التطبيقات من المستخدمين، إدخال معلوماتهم الشخصية الحساسة، بما في ذلك معلومات الحساب المصرفي وإثبات الدخل، مع وعدهم بقرض فوري.

ولكن هذه التطبيقات كانت بمثابة واجهة للابتزاز والمضايقات، حيث وجدت شركة ESET عشرات من المستخدمين لم يتلقوا أي أموال مطلقا، وبدلا من ذلك تعرضوا لرسائل عدوانية تطالبهم بسداد القروض التي زعموا أنهم لم يتلقوها أبدا، ويشير تقرير ESET إلى هذا النوع من التطبيقات يعرف باسم "SpyLoan".

وقال لوكاس ستيفانكو، محلل البرامج الضارة في شركة ESET: “تشكل تطبيقات SpyLoan تهديدا كبيرا من خلال استخراج مجموعة واسعة من المعلومات الشخصية خلسة من المستخدمين المطمئنين”.

وفي المقابل، لا توفر أي من هذه الخدمات خيارا لطلب قرض باستخدام موقع ويب، لأنه من خلال المتصفح لا يستطيع المبتزون الوصول إلى جميع بيانات المستخدم الحساسة المخزنة على الهاتف الذكي والمطلوبة للابتزاز.

وتحتوي هواتفنا الذكية على معلومات شخصية مهمة للغاية، والتي وجد البحث أن تطبيقات SpyLoan يمكنها الوصول إليها بسهولة ثم استخدامها كوسيلة لابتزاز الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات مالية، ولكنهم لم يتلقوا أيا منها أيضا. 

وينتشر نشاط هذه التطبيقات المشبوهة والتي يقع ضحاياها مستخدمي هواتف أندرويد في عدة دول من بينها المكسيك وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام والهند وباكستان وكولومبيا وبيرو والفلبين وكينيا ونيجيريا وسنغافورة بالإضافة إلى مصر.

ووجد البحث أن بعض التطبيقات أنشأت مواقع ويب مزيفة لتبدو أكثر جدارة بالثقة، وسرقت أسماء وصور كبار المسؤولين التنفيذيين واختلقت وظائف شاغرة، ونظرا لأن هذه التطبيقات كانت موجودة في متجر Google Play وتمكنت من الالتفاف حول عمليات التحقق من جوجل، فقد بدت شرعية لبعض المستخدمين، مما ساهم في نجاحها في الحصول على بيانات الأشخاص بسهولة.

جوجل Google أندرويد تطبيقات ضارة SpyLoan

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

تفاصيل مثيرة في محاولة قتـ ل زوجة الراحل وائل الإبراشي

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

بكري: حكومة جديدة برئاسة "شخصية ثقيلة" عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

أيمن بهجت قمر يعلن وفاة الفنان عادل أنور: ذكرياتي مرتبطة بيه

موضوعات متعلقة

بمميزات خيالية وكاميرا رائعة.. شاومي تكشف عن أرخص هاتف 5G

بكاميرا 50 ميجابكسل.. موتورولا تطلق موبايل شبابي بإمكانات جبارة

خاصية جديدة.. أزاي تخفي فويسات واتساب الحساسة

عملاقة الكاميرا.. مقارنة بين هواوي Mate 60 Pro وأوبو Find X6 Pro

أفضل هواتف هواوي Huawei لعام 2023

في ثوان.. طريقة تشغيل واتساب على جهازين بنفس الرقم

بـ لون عصري جذاب.. موتورولا تطلق إصدارا مميزا من هاتف Razr 40 Ultra

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

ترشيحاتنا

أخبار السيارات |أرخص أوتوماتيك بالسوق المصري..أحدث أسعار شيري تيجو 8 العائلية..وتويوتا كورولا 2023 كسر زيرو بهذا السعر

ضربة موجعة لتجار الدولار ..تفاصيل

400 ألف شخص مهددون بـ المـ وت بفعل ظاهرة طبيعية.. ما القصة؟

حدث ليلا | تعاون مصر والبحرين لوقف الحرب بغزة .. الدواء المصرية تحذر من عقار مغشوش .. تفاصيل مثيرة في محاولة قتـ ل زوجة الإبراشي .. وفاة الفنان عادل أنور

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

تقارير مبهجة.. الحكومة تحصل على دعم كبير وتتجاوز أزمة الدولار قريبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظواهر جوية وتحذيرات عاجلة| تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

خوف وفزع.. المهن الطبية تطرح تطبيقا لكشف الأدوية المغشوشة بالأسواق

بسبب البرق .. مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسائق ينجو بأعجوبة من الموت

إنجي كيوان وجميلة عوض وعلا رشدي.. إطلالات نجمات بعد اختفاء في افتتاح مهرجان الجونة

فيديو

مقطع فيديو لأصغر صحفية فلسطينية مع وائل دحدوح يثير الجدل.. شاهد

فرح ولا أغرب.. مقطع فيديو لحفل زفاف تيك توكر شهيرة يثير ضجة|شاهد

رسالة جديدة مؤثرة من مراسلة سي إن إن عن الأوضاع في غزة

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ