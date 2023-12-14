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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منظمة التحرير: نقف مع مصر والأردن لمنع محاولات التهجير من غزة والضفة

غزة
غزة

أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية ولن ننجر لتصريحات مسؤولي إسرائيل.

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وقال عزام الأحمد في تصريحات له لقناة “القاهرة الإخبارية”: "عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية للقاهرة الإخبارية: يجب العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في فلسطين.

 

وأضاف عزام الأحمد: "الرئيس عباس طلب مني التواصل بشكل مباشر مع حماس، ونحن في أشد الحاجة لوقف الحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل في غزة".

 

وتابع عزام الأحمد: "مصر تعمل على توحيد الموقف الفلسطيني والحفاظ على وحدتنا الوطنية.. السلطة الفلسطينية استمرت في التزاماتها برعاية الشعب الفلسطيني في غزة".

 

وأكمل عزام الأحمد: "نقف مع مصر والأردن موقفا واحدا لمنع محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة أو الضفة".

 

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