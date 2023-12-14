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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كاملة أبو ذكري: التدخل في عمل المخرج قلة أدب..فنان وحيد اسمح له

لمخرجة كاملة ابوذكري
لمخرجة كاملة ابوذكري

قالت المخرج كاملة أبو ذكري، إن تدخل الفنان في عمل المخرج أمر غير مقبول ولم يحدث معها قبل ذلك، قائلة "تدخل الفنان في عمل المخرج قلة أدب ومحصلش معايا ولكن بسمع أن في ممثلين بيتدخلوا في اختيار الممثلين اللي قدمهم واختيار الكاميرا وكتابة السيناريو".

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وأوضحت كاملة أبو ذكري، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن كل فرد في تصوير العمل الفني له مهنته والممثل الذي يتدخل في عمل المخرج يرسم طريقه للفشل، مضيفة: "اشتغلت مع نجوم كبار وعمري ما شفت عادل إمام بيتدخل في الإخراج أو السيناريو، كل واحد كان عارف شغلته".

 

وتابعت: "المخرج اللي يوافق على كده عشان عايز يشتغل ويرضي النجم ومش عايزين حد يقول دمه تقيل وبيبقى مخرج ضعيف والقصة مش زعيق ولا فرض رأي ولكن المخرج هو المسئول عن كل حاجة وهو القائد".

 

وعن رأيها في الفنان الوحيد الذي تسمح له بالتدخل في عملها، ردت قائلة: "لو عادل إمام أو احمد زكي هو اللي يعمل اللى هو عايزة وأي حاجة هيقولوها أوافق عليها واي حد غيرهم مستحيل أوافق يتدخل في عمل الإخراج".

كاملة أبو ذكرى الإعلامية أسما ابراهيم برنامج حبر سري

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