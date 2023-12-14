كاملة أبو ذكري: عمري ما رفضت الشغل مع تامر حسني.. أنا من جماهيره

أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري، عدم صحة التصريح المنسوب لها بأنها ترفض العمل مع تامر حسني، معقبة: "عمري ما قلت أرفض الشغل مع تامر حسني وهو نجم كبير وبحب أفلامه وأغانيه وعنده قبول كبير على الشاشة وبتمنى أقابله صدفه".

وأشارت كاملة أبو ذكري، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنها لم تقابل تامر حسني في أي وقت ولكن تتمنى مقابلته، مضيفة: "أنا من جماهير تامر حسني وبحبه جدا وعنده قبول وطيبة ونجم كبير في السينما والفن المصري".

وردت كاملة أبو ذكري، على تصريح باسم سمرة بأنه قام بتعليم نيللي كريم التمثيل في مسلسل ذات من أول يوم تصوير قائلا: "أول يوم تصوير مكنش في غير نيللي بس وخلتني أعيط كان مشهد لبنت عندها 18 سنة وفجأة لقينا نيللي عندها 18 سنة، ونيللي كريم موهوبة ومسلسل ذات كان مرحلة ونقلة فنية لنيللي ومفيش حاجة اسمها كده من تصريحات باسم سمرة والممثلين قدام بعض كل واحد بيدي للتاني ويعلو بعض ومش معنى أن باسم سمرة وانتصار ممثلين كبار نقلل من نيللي هي نجمة كبيرة".