عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاملة أبو ذكري: عمري ما رفضت الشغل مع تامر حسني.. أنا من جماهيره

كاملة أبو ذكري
كاملة أبو ذكري

أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري، عدم صحة التصريح المنسوب لها بأنها ترفض العمل مع تامر حسني، معقبة: "عمري ما قلت أرفض الشغل مع تامر حسني وهو نجم كبير وبحب أفلامه وأغانيه وعنده قبول كبير على الشاشة وبتمنى أقابله صدفه".

txt

كاملة أبو ذكري: الحب كسرني.. ومشوفتش راجل حقيقي غير أبويا وأخويا

txt

كاملة أبو ذكري: ظروف العمل فى رمضان غير آدمية.. فيديو

وأشارت كاملة أبو ذكري، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنها لم تقابل تامر حسني في أي وقت ولكن تتمنى مقابلته، مضيفة: "أنا من جماهير تامر حسني وبحبه جدا وعنده قبول وطيبة ونجم كبير في السينما والفن المصري".

وردت كاملة أبو ذكري، على تصريح باسم سمرة بأنه قام بتعليم نيللي كريم التمثيل في مسلسل ذات من أول يوم تصوير قائلا: "أول يوم تصوير مكنش في غير نيللي بس وخلتني أعيط كان مشهد لبنت عندها 18 سنة وفجأة لقينا نيللي عندها 18 سنة، ونيللي كريم موهوبة ومسلسل ذات كان مرحلة ونقلة فنية لنيللي ومفيش حاجة اسمها كده من تصريحات باسم سمرة والممثلين قدام بعض كل واحد بيدي للتاني ويعلو بعض ومش معنى أن باسم سمرة وانتصار ممثلين كبار نقلل من نيللي هي نجمة كبيرة".

كاملة أبو ذكرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

ترشيحاتنا

أمريكا تعلق على قرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

كيفية استخراج بطاقة تموين 2023

مندوب مصر بالأمم المتحدة: المجموعة العربية اتفقت على استمرار الحشد ودعم الفلسطينيين

لماذا اعتذرت حلا شيحة للفنانين علنا| قصة تصريحات سببت أزمة لكاملة الأوصاف

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

حمدي رزق: مشهد انتخابات الرئاسة المصرية كان أقوى رد على الإخوان والتابعين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد كبدة الدجاج الصحية.. تحمي من تشوهات الأجنة وأخطر الأمراض

أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال

تحيا فلسطين.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

لا يحترمون المقدسات.. تصرف صادم من جندي داخل مسجد في غزة

فيديو

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

أسقطوهم كالذباب.. القـ.سام تصطاد 3 دبابات ميركافا و10 من قوات الاحـ.تلال

تحرك روسي عاجل .. بوتين يتحدث عن أزمة غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ