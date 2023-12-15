ريال مدريد الأقوى|هل ينتقل كيليان مبابي لـ ليفربول أو أرسنال؟

تصدر مستقبل كيليان مبابي عناوين الأخبار مرة أخرى كما هو الحال في كثير من الأحيان، مع الحديث عن استكشاف ليفربول وأرسنال للظروف المالية للانتقال المحتمل، وومع ذلك أنه من الجدير بالذكر أنه من الصعب جدًا تخيل رفض مبابي لريال مدريد إذا انتهى به الأمر إلى اتخاذ قرار بمغادرة باريس سان جيرمان، ومن خلال مقال استعرضته caughtoffside نكشف مصير كيليان مبابي في الانتقالات القادمة.

لا يهم إذا كان ليفربول أو أرسنال أو أي شخص آخر، إذا ترك باريس سان جيرمان، فسوف يذهب إلى ريال مدريد، والسؤال هو ما إذا كان ذلك سيحدث في الأشهر القليلة المقبلة أو في وقت لاحق في المستقبل، لكنه حلم وطموح بالنسبة له، لذلك لا يمكن مقارنته حقًا بالإعجاب بشخص مثل ليفربول أو الرغبة في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اهتمام ليفربول بمبابي ليس بالأمر الجديد، وقد تحدث اللاعب أيضًا بشكل إيجابي عنهم، ولكنه نشأ مشجعًا لريال مدريد ولديه ارتباط عاطفي حقيقي بهم - إنه أكثر من مجرد شيء يود القيام به، إنه هدف مهني حدده، لذا في مرحلة ما ليس هناك شك في أنه سيكون لاعبًا، ولاعب ريال مدريد .

الفرصة التالية أمام مبابي للانتقال إلى مدريد ستكون في بداية عام 2024، عندما يكون في الأشهر الستة الأخيرة من عقده في الوقت الحالي، لا أحد أكثر حكمة بشأن ما قد يقرره مبابي أو لا يقرره، على الرغم من وجود تكهنات حول احتمال قيام ريال مدريد بتحديد موعد نهائي لإنجاز ذلك، وأن هذا سيكون موضع ترحيب، لأن الكثير حول مستقبل مبابي لا يزال غير واضح، مع بدء مشروع باريس سان جيرمان بالفعل مع المزيد من المواهب الفرنسية في هذا الفريق، وإنهم لا يزالون في دوري أبطال أوروبا على الرغم من اجتيازهم لمجموعة صعبة، وما زالوا يتصدرون الدوري الفرنسي، لذلك تم إحراز تقدم ملموس.

وعندما كان لدى باريس سان جيرمان أمثال نيمار وليونيل ميسي، لم يخلقوا الفرص التي أتيحت لهم هذا الموسم، لذلك هناك إيجابيات ويبدو أنهم في الطريق الصحيح للوصول إلى المكان الذي يريدون أن يكونوا فيه. بالطبع، سيؤثر تقدم باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا على مستقبل مبابي، لأنه في نهاية المطاف يريد الفوز بهذه المنافسة - لقد رأى إيرلينج هالاند يفوز بها مع مانشستر سيتي، لذلك هذا سؤال كبير يجب على باريس سان جيرمان الإجابة عليه: هل يستطيع باريس سان جيرمان الإجابة عليه؟ هل هذا المشروع الحالي سيوصل لمبابي النجاح الذي يتوق إليه في دوري أبطال أوروبا في المستقبل القريب؟

بناءً على ما رأيناه من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ربما لن تجعلهم المرشحون، لكننا رأينا في بعض الأحيان فرقًا تخرج من دور المجموعات وتذهب في جولة مفاجئة، أعتقد أن باريس سان جيرمان سيكون فريقًا يرغب الآخرون في تجنبه، ومن المحتمل أن تكون هناك جولة مواتية للمراحل الأخيرة، هناك الكثير من الأمور في الأجواء، لذلك أعتقد أنه إذا حدد ريال مدريد موعدًا نهائيًا لمبابي لاتخاذ قرار بشأنه، فلا أعتقد أن ذلك سيكون موضع تقدير.

وسيكون هناك حتماً الكثير من الضجيج حول مبابي في يناير، على الرغم من أننا سنرى بالضرورة أي شيء يتم تحديده بحلول ذلك الوقت، من الممكن أيضًا أن يفيد هذا شخصًا مثل ليفربول أو أرسنال بسبب القوة المالية الواضحة للدوري الإنجليزي الممتاز، مما يتركهم في وضع يسمح لهم بالانقضاض إذا لم تنجح الأمور مع ريال مدريد لأي سبب من الأسباب.

ومع ذلك، هناك جوانب أخرى يجب التفكير فيها هنا - من الواضح أن مبابي كان مع باريس سان جيرمان وفي الدوري الفرنسي لفترة طويلة بما فيه الكفاية الآن وهو الآن على وشك صناعة التاريخ، ليس فقط تاريخ النادي، ولكن تاريخ الدوري. ربما يرغب مبابي في وضع اسمه على كرة القدم الفرنسية لدرجة أنه يبقى ويحاول وضع معالم لا يمكن كسرها لعقود من الزمن، أو حتى إلى الأبد. هناك أيضًا الوضع الاقتصادي في الدوري الفرنسي الذي يجب التفكير فيه، حيث من المحتمل أن تؤدي الصفقات التلفزيونية الجديدة إلى تحسين الأمور في هذا القسم، مما قد يؤدي أيضًا إلى بقاء مبابي في فرنسا.

نحن نعلم أيضًا أن التطهير العميق لفريق باريس سان جيرمان قد نال إعجاب مبابي؛ إنهم يبدون وكأنهم فريق الآن، بدلاً من التفوق فقط عندما يكون مبابي أو غيره من النجوم في أفضل حالاتهم، وهناك لاعبون آخرون يمكنهم انتشالهم من اللحظات الصعبة الآن، كما رأينا الليلة الماضية مع وارن زائير إيمري - إنه جانب مهم بحد ذاته، لأن باريس سان جيرمان لديه الآن موهبة الأجيال التي يمكنها تقاسم العبء مع مبابي دون فرض هذا المركز الذي يلعب فيه مبابي. إنه مولود ونشأ في باريس، لذلك هناك ارتباط إضافي بباريس سان جيرمان عند قدومه من الأكاديمية، لذلك هناك الكثير لتوضيحه عندما يتعلق الأمر بمناقشة مستقبل مبابي، وأن الأمر بهذه البساطة مثل اتخاذ القرار في الأسابيع القليلة الأولى من شهر يناير.

ورغم ذلك، يوجد صعوبة في تصديق أن مبابي سيرفض ريال مدريد لصالح الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنه يرغب في اختبار نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت ما في المستقبل، لكن هذا تفضيل أكثر من كونه هدفًا واضحًا، في حين أن لديه هدفًا لا يمكن إنكاره وهو اللعب لريال مدريد.

ومع أرسنال على وجه الخصوص أنهم سيكونون جذابين لمبابي مثل ريال مدريد، وبالطبع ستكون هناك مقارنات مع تييري هنري، لكنني لا أعتقد أن التاريخ سيأخذ في الاعتبار أي قرار، وأصبح أرسنال الآن مختلفًا تمامًا عن أرسنال تحت قيادة أرسين فينجر، وكان أرسنال تحت قيادة فينجر هو الذي غازل مبابي عندما كان موهبة شابة مبكرة في موناكو.

وأن أرسنال مشروع جذاب الآن، وأعتقد أنه إذا كان هناك عرض وأخرج ريال مدريد نفسه من المعادلة، فإن مبابي سينظر إليه بجدية، ومع ذلك، أعتقد أن اهتمام ليفربول كان طويل الأمد وأكثر جدية، ولكن في الوقت نفسه، يمر ليفربول أيضًا بمرحلة انتقالية، لذلك لا يبدو أي من الناديين وجهة واضحة لمبابي في هذه اللحظة من الزمن، وفقط ريال مدريد هو الذي يناسب القانون في هذا الصدد.

ومع ذلك، هناك شيء واحد يجب التفكير فيه، وهو أن ريال مدريد يبدو أيضًا الوجهة التالية المحتملة لإيرلينج هالاند، بينما يوجد أيضًا جود بيلينجهام هناك أيضًا، وهؤلاء هم اللاعبون الذين سيكونون بالتأكيد المتنافسين الرئيسيين على جائزة الكرة الذهبية في السنوات القادمة، ومن ثم فمن الصعب رؤية الثلاثة في فريق واحد، ولذا، فالسؤال هو ما الذي يعتبره مبابي أفضل مكان له لترك إرثه.

ولا يستبعد خروج أرسنال تمامًا، وينطبق الشيء نفسه على ليفربول، وأن هذه الفرق ستكون في المرتبة الثانية بعد ريال مدريد، كما أنه ليس هو الحال في هذه اللحظة من الزمن حيث قرر بالتأكيد أنه قد انتهى وانفض الغبار عنه في باريس سان جيرمان أيضًا.

ويمكن أن يتغير الكثير في الأسابيع والأشهر المقبلة،وأن الخطوة الرئيسية التالية هي معرفة كيفية تعامل ريال مدريد مع هذه الصفقة، دعونا نرى كيف سيشنون هجومهم الساحر التالي، وما يمكن أن يعنيه ذلك من حيث أن يصبح أرسنال أو ليفربول وجهة أكثر جدية لمبابي.