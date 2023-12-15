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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 200 ميجابكسل..موبايل الشباب من شاومي

Redmi Note 13 Pro
Redmi Note 13 Pro

تسعى باستمرار علامة “شاومي” الصينية للسيطرة على الفئة الإقتصادية، والتي يستخدمها بشكل أكبر الشباب الذين يبحثون عن أفضل ميزات بأقل سعر ممكن، ومن أميز هذه الخيارات Redmi Note 13 Pro

وفقاُ لموقع “فون آرينا” التقنى، جاء هاتف Redmi Note 13 Pro، بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع OLED، بدقة عرض FHD+، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وطبقة حماية على الشاشة وهى Corning Gorilla Glass Victus، مع نوتش فى أعلى منتصف لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Redmi Note 13 Pro

يقدم هاتف Redmi Note 13 Pro معالجاً من نوع Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2K بمعمارية تصنيع 4 نانومتر، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 و 12 و 16 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت من نوع  UFS 2.2.

يأتي هاتف Redmi Note 13 Pro بنظام أندرويد 13 مع واجهة تشغيل MIUI 14 الخاصة بشاومي.

يوفر هاتف Redmi Note 13 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية بدقة 200 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 مع ميزة التقريب البصري OIS، والثانية ultrawide بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة macro بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

Redmi Note 13 Pro

يمتلك هاتف Redmi Note 13 Pro بطارية كبيرة سعة 5100 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، من خلال كابل من نوع USB Type-C 2.0.

سعر Redmi Note 13 Pro

يمكنك الحصول على هاتف Redmi Note 13 Pro فى 4 ألوان هى الأسود والأبيض والأزرق و الفيوليت، بسعر 999 درهماً إماراتياً ما يعادل 8400 جنيهاً مصرياً.

شاومي Redmi Redmi Note 13 Pro Note 13 Pro أندرويد

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