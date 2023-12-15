عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معلومات استخباراتية جديدة.. جيش الاحتلال يعلن استعادة جثة أحد الرهائن لدى حماس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته قد استعادت جثة الرهينة، إيليا توليدانو، 28 عاما، الدي أسرته حركة حماس من مهرجان سوبرنوفا الموسيقي بالقرب من مستوطنة رعيم في 7 أكتوبر.

تم استرداد جثة توليدانو من غزة خلال عملية نفذتها الوحدة 504 التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية، واللواء 551.

وبعد إعادة جثته إلى إسرائيل والتعرف عليها من قبل السلطات الطبية والحاخامية، وبعد ذلك تم إخطار عائلته.

ولم تكن هناك تفاصيل حول كيفية وفاته أو متى.

وقتل حوالي 360 من رواد الحفلات خلال الهجوم الذي شنته حماس على المهرجان الموسيقي، وتم أخذ 36 آخرين كرهائن.

ويعتقد أن 134 رهينة لا يزالون في غزة - وليس جميعهم على قيد الحياة - من أصل 240 رهينة تم أسرهم في 7 أكتوبر، كما قتل أيضا 1200 شخص.

وشهدت هدنة مؤقتة من 24 نوفمبر إلى 1 ديسمبر إطلاق سراح 105 رهائن مدنيين - نساء وأطفال إسرائيليين ورعايا أجانب - تحتجزهم حماس. كما تم إطلاق سراح أربعة رهائن قبل الهدنة المؤقتة.

كما تم انتشال جثث ستة رهائن، بما في ذلك جثة توليدانو. وأكد جيش الدفاع الإسرائيلي مقتل حوالي 20 من أولئك الذين لا يزالون تحتجزهم حماس، مستشهدا بمعلومات استخباراتية جديدة ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة.

وكان توليدانو في مهرجان سوبرنوفا مع صديقته ميا شيم، 21 عاما، التي تم إطلاق سراحها في 1 ديسمبر كجزء من صفقة الهدنة المؤقتة. وأصيبت شيم برصاصة في ذراعها أثناء الهجوم، وبعد إطلاق سراحها، قالت عمتها إنه أثناء وجودها في الأسر خضعت لعملية جراحية من قبل طبيب فلسطيني.

وفقا للشهود، شوهد توليدانو آخر مرة مع شيم في الصباح الباكر من يوم 7 أكتوبر في الحفلة.

7 أكتوبر إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الاستخبارات العسكرية الهدنة المؤقتة هدنة مؤقتة جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال حركة حماس صفقة الهدنة مديرية الاستخبارات العسكرية مديرية الاستخبارات معلومات استخباراتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

تفاصيل مثيرة في محاولة قتـ ل زوجة الراحل وائل الإبراشي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

بكري: حكومة جديدة برئاسة "شخصية ثقيلة" عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية

أيمن بهجت قمر يعلن وفاة الفنان عادل أنور: ذكرياتي مرتبطة بيه

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

البطانة أزمة المهرجان.. شاهد فستان هيدي كرم المثير للجدل على السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

دعاء شهر ربيع الآخر .. ردد 110 أدعية مستجابة ولا ترد

أمريكا تنصح إسرائيل بتأجيل الهجوم البري على غزة حتى إطلاق سراح الرهائن

أكثر منها.. اختصاص يوم الجمعة بزيادة فضل الصلاة على النبي

تهتم بأسرانا.. والدة الرهينة الفرنسية لدى حماس تكشف مشاعرها بعد رؤية ابنتها.. فيديو

أول تعليق من ماكرون على فيديو "الرهينة الفرنسية" لدى حماس | فيديو

المتحدث باسم الاحتلال: لن نوقف إطلاق النار في غزة خلال هذه المرحلة

أول تعليق من الاحتلال الإسرائيلي على فيديو الأسيرة لدى المقاومة الفلسطينية

هل تغير زيارة بايدن إلى إسرائيل شيئاً في العدوان الدائر على غزة؟

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يعلن سيطرة قواته على مقر كتيبة الشجاعية في غزة

مدفعية الاحتلال تقصف عدة مواقع في جنوب لبنان

تعرف على موعد إجازة نصف العام بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

سبب وفاة رئيس نادي النصر.. وبهذه الطريقة تنقذ المصاب به

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية مع انخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل| شاهد

دعاء يوم الجمعة مكتوب ويريح البال.. ردده في ساعة الإجابة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور اتحاد جدة يخشى قاهر الكبار|الأهلي بتشكيلة الثأر ومفاجآت كولر غير متوقعة

رشاقة لافتة.. آيتن عامر بإطلالة مثيرة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال..فوائد كبدة الدجاج الصحية

ظواهر جوية وتحذيرات عاجلة| تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

فيديو

مقطع فيديو لأصغر صحفية فلسطينية مع وائل دحدوح يثير الجدل.. شاهد

فرح ولا أغرب.. مقطع فيديو لحفل زفاف تيك توكر شهيرة يثير ضجة|شاهد

رسالة جديدة مؤثرة من مراسلة سي إن إن عن الأوضاع في غزة

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ