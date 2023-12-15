مسئول أمريكي: إصابة سفينة شحن ترفع علم ليبيريا بقذيفة من اليمن

قال مسئول دفاعي أمريكي ، اليوم الجمعة، إن سفينة شحن ترفع علم ليبيريا اشتعلت فيها النيران في البحر الأحمر يوم الجمعة بعد أن أصيبت بمقذوف أطلق من اليمن.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، أدى الهجوم على الجسرة إلى تصعيد الحملة التي يشنها الحوثيون في اليمن، والذين أعلنوا مسؤوليتهم عن سلسلة من الهجمات الصاروخية في الأيام الأخيرة أخطأت السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتحدث المسؤول الأمريكي شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل استخباراتية.

ولم يعلن الحوثيون على الفور مسؤوليتهم عن الهجوم.

وتدير شركة الجسرة شركة الشحن الألمانية هاباج لويد، التي رفضت التعليق على الفور على الهجوم. ولم يكن من الواضح على الفور ما إذا كان أي من أفراد الطاقم على متن السفينة قد أصيب في الهجوم، والذي ربما جاء إما من طائرة بدون طيار أو صاروخ.