تحذير عاجل لعشاق القهوة ومصابو ضغط الدم بشأن تناول فنجانين يوميا

أكد الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس الجمعية العالمية للكبد، أن الكبد مصنع كبير مسؤول عن كل شيء في الجسم مثل معالجة السموم والبكتيريا والأدوية وإصلاح الكثير من المشكلات في الجسم، مشيرًا إلى أنّ القهوة ترفع ضغط الدم إذا تم تناولها لأكثر من 2 فنجان في اليوم.

وأضاف "عبدالوهاب"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "من يتعاطون الكحوليات بكثرة ويحصلون على القهوة كثيرا فإن الكحول مع القهوة يضر الكبد المتليف والدهني، ولكن، لم يثبت أن تناول القهوة بكميات معقولة مضرة للكبد".

وتابع رئيس الجمعية العالمية للكبد: "إذا أجريت دراسة قيمة جدا يمكن الحديث عن عدد أكواب القهوة اللازم شربها وهل القهوة مؤثرة أم لا، أي أن تأثير القهوة على الكبد تختلف من شخص لآخر ومن طبيعة جغرافية لأخرى كالريف والمدن على سبيل المثال، وعموما، لكي نحافظ على الكبد علينا الاعتدال في نوعية الطعام وكميته وكذلك الشرب والأدوية المسكنة والمضادات الحيوية وغيرها".



