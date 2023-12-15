الرفق في الحوار.. الأوقاف توجه نصائح هامة للتعامل مع الأبناء

قال الشيخ محمد عيد كيلاني وكيل وزارة الاوقاف سابقا، إنه يجب تنشئة الأبناء بشكل شامل فلا يصح تنشئة الأبناء على اساس ديني فقط او اساس جسماني فقط او تنشأة نفسية وعقلية فقط، ناصحا، انه لابد ان تتضافر كل هذه الاعمدة للبناء حتي يكتمل البناء وهذا هو دور الاباء في الأساس.

واستطرد الشيخ كيلاني خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، أنه في هذا الزمان اصبحت فيه وسائل أخري تتدخل في تكوين سلوك وتربية الأبناء، وهنا يأتي دور الآباء بأن يترفقوا في الموعظة مع أبناءهم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الغلظة والعنف والضرب في التعامل مع الأبناء قد يأتي بنتائج عكسية، فلا بد من الترفق في الموعظة وبأتي بثمار جيدة ويجب اخذ ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم موعظه فب التعامل مع الأبناء.

التنشأة الدينية والنفسية والجسمانية تؤتي بمثار جيدة

واكد وكيل وزارة الاوقاف سابقا اللبنه الأولى في البناء هي الاسرة، ان الأباء والأمهات هما اول عناصر القدوة بالنسبة للابناء، فإن التنشأة الدينية والنفسية والجسمانية تؤتي بمثار جيدة، فالامانة والمسئولية التى حملها الله للاباء ان يأخذوا بأيدي الابناء الى طريق النجاح.

الرفق واللين فى الحوار مع الأبناء



ونصح كيلاني عندما يتصرف الابناء بشكل خاطئ فلا بد حينها الموعظة بالرفق واللين ؛ لان العنف لا يأتي بثمار ونتيجة جيدة وأحيانا قد يكون الحوار هو افضل وسيلة للتوجيه والنصح كما اكد أيضا على الرفق في الحوار والاتشهاد بسلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال والصغار.