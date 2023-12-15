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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية البريطانية تعلن إخماد حريق سفينة الحاويات السويسرية في البحر الأحمر

صدى البلد

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إخماد حريق نجم عن انفجار على متن سفينة تبعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي المخا باليمن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الطاقم والسفينة بأمان حالياً.


وقال مسؤول دفاعي أمريكي ، في وقت سابق من اليوم ، أن المدمرة الأمريكية "ماسون" في طريقها لمساعدة السفينة التي أصيبت بصاروخ.

ولفت مسؤول دفاعي أمريكي رفض الكشف عن هويته أن صاروخ باليستي أُطلق من أراض تسيطر عليها مليشيات الحوثي أصاب سفينة ترفع العلم الليبيري في مضيق باب المندب.
 

وقال مسؤول دفاعي أمريكي أن الهجوم الصاروخي على السفينة تسبب في نشوب حريق والطاقم يعمل على إخماده.


من جانبها، قالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري أن سفينة الحاويات المملوكة لسويسرا واصلت الإبحار شمالا وغيرت مسارها 180 درجة بعد 30 دقيقة تقريبا لتبحر جنوبا وتعود نحو باب المندب.
 

ولفتت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري إلى استهداف سفينة حاويات مملوكة لسويسرا وترفع علم ليبيريا أثناء إبحارها نحو الشمال على بعد نحو 22.8 ميل جنوب غربي المخا باليمن.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ، في وقت سابق من اليوم ، فتح تحقيق رسمي في تقرير عن حاد ثقرب باب المندب على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء المخا اليمني.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن هناك توقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي بسبب الهجمات اليمنية.

وقال مسؤول أمريكي إن النيران اشتعلت في سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر بعد إصابتها بقذيفة أطلقت من اليمن.

ولم يعلن الحوثيون على الفور مسؤوليتهم عن الهجوم.

من جانبها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ، اليوم الجمعة، تلقيها تقارير عن زورق يحمل 10 أشخاص يعرفون أنفسهم بأنهم من "السلطات اليمنية" يأمرون سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن.

وحسب رويترز، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن إصابة سفينة غربي ميناء الحديدة.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن "هجوم جوي" على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني.

ولفتت شركة أمبري للأمن البحري إلى أن السفينة تعرضت لأضرار جراء هجوم هجوي قرب ميناء المخا اليمني.  

وأشارت شركة أمبري للأمن البحري، إلى أن سفينة ترفع علم ليبريا تعرضت لضرر عند إبحارها في باب المندب.

وقالت شركة أمبري إن إحدى الحاويات سقطت بالبحر بسبب تأثير مقذوف تسبب بحريق على سطح السفينة.

 

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