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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبراء الضرائب يكشفون 5 مطالب بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024

مطالب ضريبية
مطالب ضريبية

قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية، التهنئة للشعب المصري، على نجاح الانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت "الجمعية خبراء الضرائب المصرية" 5 مطالب رئيسية للمجتمع الضريبي من أجل تحقيق الوفرة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات ورفع نسب التشغيل وتعظيم الصادرات والارتقاء بمستوي المعيشة.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية؛ تستعد مصر لمرحلة جديدة تتطلب الارتقاء بالمنظومة الضريبية إلى المستوى العالمي من أجل تحقيق طفرة في الاقتصاد القومي.

أوضح "رئيس الجمعية"، أن هناك 5 مطالب للمجتمع الضريبي أولها ثبات سعر الضريبة لأن ذلك يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب وضع خطط طويلة المدي والتوسع في الإنتاج و الاستثمار.

وطالب أيضًا بالالتزام بنفس النهج الذي تسير عليه الدولة منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية وهو تسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وقال أشرف عبد الغني، إن المطلب الثالث هو التوسع الأفقي وليس الرأسي في المنظومة الضريبية عن طريق تفعيل إدارات الحصر الضريبي و تقديم حوافز وامتيازات لجذب أكبر شريحة ممكنة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي.

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وأكد أنه مطلوب أيضا وبشدة وضع آلية دائمة لحل المنازعات الضريبية بدلًا من اللجوء إلى القرارات الوقتية التي تفيد على المدي القصير، لكن وجود قانون دائم سيكون حلًا سحريًا يمنع تراكم المتأخرات الضريبية التي وصلت قيمتها لنحو 350 مليار جنيه.

 حوار مجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية 

أشار الي ان المطلب الخامس والأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي هو وثيقة السياسات الضريبية التي أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن قرب صدورها بعد الانتخابات الرئاسية وندعو إلي حوار مجتمعي قبل إقرار الوثيقة حتي تكون كل الأطراف المعنية مشاركة في وضع وثيقة تتناسب مع الجمهورية الجديدة التي نحلم بها ونعمل جميعًا من أجلها.

الضرائب تبسيط الإجراءات الضريبية الاقتصاد الرسمى الانتخابات الرئاسية الاستثمارات

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