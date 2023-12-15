أردوغان : بايدن يحمل منظورًا إيجابيًا بشأن بيع طائرات F-16 لتركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نظيره الأمريكي جو بايدن لديه "منظور إيجابي" بشأن بيع طائرات إف-16 لتركيا، وهو مستعد لتقديم اقتراحه إلى الكونجرس.

وفي حديثه للصحفيين في إسطنبول اليوم الجمعة، قال أردوغان إن القضية طرحت في المحادثة التفصيلية التي أجراها مع نظيره الأمريكي مساء الخميس، مضيفا أنه اقترح أن تتحرك تركيا والولايات المتحدة للموافقة على مبيعات طائرات F-16 وطلب عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي في نفس الوقت تقريبًا، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاثيمنيري" اليونانية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن إدارة بايدن تولي "أهمية كبيرة لشيء واحد وهو تقارب تركيا مع السويد والقرار الذي سيتخذه البرلمان التركي بشأن التصديق على انضمام السويد إلى الناتو".

وأضاف أردوغان: "أخبرناهم أن برلماننا لديه نهج صادق فيما يتعلق بالسويد، طالما أن السويد تسيطر على الإرهاب".

وفي إشارة إلى طائرات يوروفايتر المقاتلة التي يمكن أن تشتريها تركيا من أوروبا، قال أردوغان إن المفاوضات ذات الصلة مستمرة.

وبعد المكالمة بين بايدن وأردوغان، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين في مؤتمر صحفي إنه لن يتفاجأ إذا تمت مناقشة مسألة الطائرات المقاتلة من طراز F-16 خلال المكالمة.

وأوضح كيربي: "لقد تحدثوا عن الناتو وانضمام السويد، بالتأكيد لن أتفاجأ على الإطلاق إذا أثير أيضًا أننا نواصل دعم برنامج التحديث لطائراتهم من طراز F-16."