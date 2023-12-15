حزب الله يعلن قصف قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا جنوب لبنان

أصدر حزب الله اللبناني بيانا كشف فيه خسائر لقوات العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وبعد رصد ‏لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏03:15 من بعد ظهر‎ ‏يوم الجمعة بالأسلحة ‏المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة.

‏واضاف البيان : كما تم استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر‎ ‌‏يوم الجمعة موقع ‏الراهب بصواريخ بركان وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

وأتم الحزب بيانه قائلا : بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي عيسى "أبو صالح" من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.