أعظم إنجازاتي .. رضوى الشربيني تحتفل بـ عيد ميلاد ابنتها

احتفلت الإعلامية رضوى الشربينى بعيد ميلاد ابنتها ونشرت صورة تجمع بينهما على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "كل سنه وانتى طيبه يا اعظم إنجازاتي و احلى حاجه فى حياتى تعيشى و تكبرى و تنجحي و توصلى لكل اللى انتى بتتمنيه وتحققى كل اللى نفسك فيه وانا هفضل دايما فى ضهرك و جنبك وفخوره بيكى يا روح قلب امك ربنا يحميكى ويحفظك بحبك يا بنتى Happy birthday Tutu

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

هي وبس .. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويا ترغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.