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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي : السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ضرورة  وقف إطلاق النار في غزة فوراً"، مضيفا "يجب إيجاد مخرج من دائرة العنف وإقامة دولة فلسطينية".

وفي تصريحات صحفية له؛ فقد شدد على أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل الحكم في غزة من دون وقف إطلاق النار"، مشيرا الي  أن المجتمع الدولي طالب بوضوح بوقف إطلاق النار في غزة".

كما اعتبر أن "السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة"، مؤكداً أنها "قامت بعمل رائع في الضفة الغربية رغم التحديات.. وهي قادرة على تحمل المسؤوليات إذا أقيمت دولة فلسطينية".

وأبان أن اللجنة العربية الإسلامية تعمل على حل عاجل لإيصال المساعدات إلى غزة.

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