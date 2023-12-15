عمالقة الشحن يوقفون رحلات البحر الأحمر وسط تزايد التهديدات

أوقفت شركات الشحن العالمية، بما في ذلكميرسك وهاباغ لويد رحلاتها عبر البحر الأحمر. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون اليمنيون، المدعومون من إيران، استهداف السفن التجارية، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 10 هجمات منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس.

يأتي ذلك ستجابة للمخاوف الأمنية المتصاعدة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

أعلنت شركة ميرسك، المشغلة لثاني أكبر أسطول شحن للحاويات في العالم، عن توقف مؤقت لجميع السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب، مشيرة إلى "تهديد كبير" لأطقمها.

وحذت شركة هاباغ لويد، خامس أكبر مجموعة شحن للحاويات على مستوى العالم، حذوها، فأوقفت جميع حركة المرور في البحر الأحمر حتى يوم الاثنين بعد تعرض إحدى سفنها لهجوم بالقرب من ساحل اليمن.

وتشكل الاضطرابات خطرا على سلاسل التوريد العالمية، وخاصة تلك التي تعتمد على قناة السويس، والتي تمثل 30٪ من إجمالي حركة سفن الحاويات. ويحذر المحللون من أن مثل هذه القرارات يمكن أن تضيف "آلاف" الأميال إلى طرق التجارة بين أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ودعا أصحاب السفن مؤخرًا إلى زيادة الحماية للطرق البحرية، ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن فرقة عمل لضمان المرور الآمن في البحر الأحمر. ويضيف الوضع المزيد من الضغوط على سلاسل التوريد العالمية التي تعاني بالفعل من تأخيرات شديدة في الشحن، لا سيما عبر قناة بنما بسبب ظروف الجفاف.

ظلت أسعار النفط مستقرة نسبيًا يوم الجمعة، بينما ارتفع سعر سهم ميرسك بنسبة 7٪، مما يعكس توقعات ارتفاع أسعار الشحن وسط الأزمة.