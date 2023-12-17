يتفوق على شاومي وأوبو.. موبايل الشباب الأول من سامسونج

لاشك أن الشباب يبحثون دوماً عن أفضل ميزات متوفرة في الأسواق مع أقل سعر ممكن، وهي نفس الفئة التي تسيطر عليها سامسونج بقوة بهاتف Galaxy A54 القوي.

وفقاً لموقع “فون آرينا” التقنى، يأتى هاتف Galaxy A54 بشاشة قياس 6.56 بوصة من نوع Super AMOLED، بدقة عرض HDR10+، ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، ونوتش فى أعلى منتصف الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

Galaxy A54

يحمل هاتف Galaxy A54 معالجاً من نوع Exynos 1380 ثمانى النواة بمعمارية بناء 5 نانومتر، ومعالج رسوميات من نوع Mali-G68 MP5 بذاكرة وصول عشوائي رام سعة و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 128 و256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

يعمل هاتف Galaxy A54 بواجهة المستخدم One UI 5.1 الخاصة بسامسونج على نظام نشغيل أندرويد 13، مع قارىء لبصمة الإصبع فى الجانب بزر التشغيل.

Galaxy A54

لمحبى التصوير يقدم Galaxy A54 كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية ultrawide بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، بينما والثالثة macro بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، وتصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 إطار فى الثانية، والأمامية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.

جاء هاتف Galaxy A54 ببطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، بكابل من نوع USB Type-C.

Galaxy A54

سعر Galaxy A54

يمكنك الحصول على هاتف Galaxy A54 فى 4 ألوان هى الرمادى والأبيض والفيوليت والأخضر، مقابل سعر مايعادل 13300 جنيهاً مصرياً.