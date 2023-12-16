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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

على قد الإيد.. أرخص موبايل أوبو بإمكانات مميزة

هاتف أوبو Oppo A17
هاتف أوبو Oppo A17

يتميز هاتف Oppo A17 من شركة أوبو الصينية بسعر مناسب للغاية للشباب ومحدودي الدخل كما يقدم عددًا من الميزات منها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل،وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.    

 

ونعرض فيما يلي المواصفات الخاصة بهاتف أوبو Oppo A17، وكذلك السعر الخاص به في السوق المصرية، ومن الجدير بالذكر فإن أسعار الهواتف تختلف حسب النسخة والمتجر.

 

سعر هاتف أوبو Oppo A17

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A17 في السوق المصري بسعر يبدأ من 5 آلاف و 950 جنيها مصريا.  

وجاء هاتف أوبو Oppo A17 بشاشة من نوع IPS LCD ، قياس 6.56 بوصة، دقة 720 × 1612 بيكسل، وجودة +HD ، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية،  مع 3 ألوان هي: الأسود و الأزرق و البرتقالي. 

 

ولعشاق التصوير، يقدم هاتف أوبو Oppo A17 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع ميزات HDR ، وpanorama ، وفلاش LED  في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، تدعم تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A17 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ USB-C للشحن، ومع بعض الميزات الموفرة للبطارية مثل وضع توفير الطاقة الفائق ووضع الاستعداد الليلي.

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo A17 بمعالج من نوع Helio P35 من شركة ميدياتيك ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت و 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل أندويد.

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