احذر من أنماط النوم غير المنتظمة.. قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

هناك أدلة تشير إلى أن أنماط النوم غير المنتظمة قد تزيد من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات الصحية، بما في ذلك الخرف، النوم الجيد والمنتظم يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة الدماغ ووظائفه العقلية وفق لما نشره موقع هيلثي :

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم مثل الأرق والأوضاع النوم غير المنتظمة قد يكونون عرضة لزيادة خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة، تشير بعض الأبحاث إلى أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد يؤثر على تنظيم الأملاح العصبية في الدماغ ويزيد من تراكم البروتينات الضارة في الدماغ المرتبطة بالخرف.

لذا، إذا كنت تعاني من أنماط نوم غير منتظمة أو اضطرابات النوم، قد تكون من الجيد التشاور مع طبيبك أو أخصائي النوم لتقييم حالتك ومناقشة الخطوات المناسبة لتحسين نومك. يمكن أن تشمل هذه الخطوات تغيير أنماط النوم وتبني سلوكيات صحية للنوم وفحص وعلاج أي اضطرابات صحية مرتبطة بالنوم.

من الجيد أيضًا الحرص على الحفاظ على نمط حياة صحي بشكل عام، بما في ذلك ممارسة النشاط البدني المنتظم، وتناول وجبات متوازنة وغنية بالمغذيات، والابتعاد عن العوامل التي قد تؤثر سلبًا على النوم مثل التوتر والقلق والتعرض المفرط للضوء الأزرق من الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

لا تتردد في استشارة الأطباء والمتخصصين للحصول على مشورة شخصية تتوافق مع حالتك الصحية وظروفك الفردية.