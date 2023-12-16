الاضطرابات النفسية الأبرز.. أسباب الاستيقاظ المفاجئ أثناء النوم

الاستيقاظ المفاجئ أثناء النوم، المعروف أيضًا بـ "الاستيقاظ الليلي" أو "الاستيقاظ اللاواعي"، هو حالة تحدث عندما يستيقظ الشخص فجأة وبشكل غير متوقع من النوم في منتصف الليل أو في الساعات الأولى من الصباح، قد يصحو الشخص بدون سبب ظاهر ولا يستطيع العودة إلى النوم بسهولة.

الاستيقاظ المفاجئ أثناء النوم

هناك عدة أسباب محتملة للإفاقة المفاجئة أثناء النوم، ومنها وفقا لما نشره موقع هيلثي.

اضطرابات النوم: مثل الأرق والأوضاع النوم غير المنتظمة مثل الأرق المصاحب للاكتئاب أو اضطراب النوم النهاري.

التوتر والقلق: قد يتسبب التوتر النفسي والقلق في اضطرابات النوم والاستيقاظ المفاجئ أثناء الليل.

الأحلام الكابوسية: بعض الأشخاص يعانون من الأحلام الكابوسية المزعجة والتي يمكن أن تؤدي إلى استيقاظ مفاجئ.

الاضطرابات النفسية: بعض الاضطرابات النفسية مثل اضطرابات القلق والاكتئاب قد تؤثر على نوعية النوم وتسبب الاستيقاظ المفاجئ.

العوامل البدنية: بعض الأسباب البدنية مثل الألم، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو الحساسية، أو القلقة الليلية قد تسبب الاستيقاظ المفاجئ.

إذا كنت تعاني من الاستيقاظ المفاجئ بشكل متكرر ويؤثر على نومك وصحتك العامة، فقد يكون من الجيد مراجعة الطبيب لتقييم حالتك وتحديد الأسباب المحتملة ووضع خطة علاجية مناسبة. قد يوصي الطبيب بإجراء بعض الفحوصات والتحاليل اللازمة لاستبعاد أي أسباب صحية تحتاج إلى معالجة، كما قد يكون العمل على تطبيق تقنيات الاسترخاء والتخفيف من التوتر والقلق قد يساعد في تحسين نومك.