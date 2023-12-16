تجنب الأنشطة المنبهة الأبرز.. نصائح للتعامل مع صعوبة النوم

يشعر الكثير من الأشخاص بصعوبة فى النوم، لذلك نقدم النصائح التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع صعوبة النوم وتحسين جودة نومك بحسب ما نشره موقع هيلثي :

نصائح للتعامل مع صعوبة النوم

تحديد جدول منتظم للنوم: حاول أن تخلق جدولًا منتظمًا للنوم والاستيقاظ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع. تحافظ على نفس الجدول حتى في أيام الراحة، وهذا سيساعد جسمك في تنظيم دورة النوم الخاصة به.

تهيئة بيئة النوم الملائمة: قم بتهيئة بيئة هادئة ومريحة في غرفة النوم. استخدم وسائل للتخفيف من الضوضاء والإضاءة الزائدة، مثل الستائر المظلمة والأقنعة العينية والأجهزة الصوتية المهدئة.

ممارسة التقنيات الاسترخائية: قبل النوم، قم بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق، والتأمل، وتمارين الاسترخاء العضلي التدريجي. هذه التقنيات يمكن أن تساعدك على تهدئة العقل والجسم والاستعداد للنوم.

تجنب المنبهات قبل النوم: قم بتجنب تناول المنبهات مثل القهوة والشاي والكولا قبل النوم، حيث تحتوي على الكافيين وتزيد من اليقظة. كما يجب تجنب المشروبات الكحولية، حيث قد تؤثر سلبًا على جودة النوم.

الحفاظ على نشاط بدني منتظم: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد في تحسين جودة النوم. ومع ذلك، يجب تجنب ممارسة التمارين الشاقة قبل النوم، حيث يمكن أن تحفز الجسم وتجعل من الصعب الاسترخاء.

تجنب الأنشطة المنبهة قبل النوم: قم بتجنب الأنشطة المنبهة مثل استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ومشاهدة التلفزيون قبل النوم. الضوء الزرقاء الناتج عن هذه الأجهزة يمكن أن يؤثر سلبًا على إفراز هرمون الميلاتونين الذي يساعد في النوم.

توفير راحة نفسية: قبل النوم، حاول توفير بيئة نفسية هادئة ومريحة. قم بتقديم وقت للراحة والاسترخاء، مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

ملحوظة :تعتبر النصائح نصائح عامة وشائعة للتعامل مع صعوبة النوم. إذا استمرت مشكلة النوم لديك أو كانت شديدة، فمن المستحسن أن تستشير الطبيب لتقييم حالتك والحصول على نصائح وعلاجات مخصصة لحالتك الخاصة.