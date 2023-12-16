متلازمة الأكل الليلي هي حالة تتميز بتناول كميات كبيرة من الطعام في الليل دون الشعور بالجوع الحقيقي، إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في التخلص من متلازمة الأكل الليلي وفقا لما نشره موقع هيلثي :

نصائح للتخلص من متلازمة الأكل الليلي

تحديد سبب الأكل الليلي: قد يكون هناك عوامل نفسية أو عادات غذائية غير صحية تسبب متلازمة الأكل الليلي. حاول تحديد الأسباب الدافعة لهذا النمط من الأكل والتعامل معها.

تنظيم النظام الغذائي: حاول تناول وجبات غذائية متوازنة ومغذية طوال النهار. قد تحتاج إلى تناول وجبات أكثر صغرًا وعديدة على مدار اليوم للحفاظ على شعورك بالشبع وتجنب الشعور بالجوع الشديد في الليل.

تجنب الجوع الشديد: حاول عدم الوصول إلى حالة جوع شديدة قبل النوم. يمكنك تناول وجبة خفيفة ومغذية قبل النوم للمساعدة في تجنب الجوع الليلي.

التعامل مع العوامل النفسية: قد يكون التوتر أو القلق أو الملل عوامل تؤدي إلى متلازمة الأكل الليلي. تجنب الأنشطة التي تزيد من التوتر وحاول الاسترخاء وممارسة تقنيات التأمل أو اليوغا.

توفير بدائل صحية: عندما تشعر برغبة في تناول الوجبات الخفيفة في الليل، حاول توفير بدائل صحية مثل الفواكه الطازجة أو الخضروات القليلة الدسم أو الأطعمة الغنية بالألياف.

تخزين الأطعمة بعيدًا: قم بتخزين الأطعمة الغير صحية والمغريّة بعيدًا عن متناول يدك، واحتفظ بالمأكولات الصحية في متناول اليد، لتقليل الرغبة في تناول الوجبات الثقيلة في الليل.

طلب الدعم: إذا كنت تجد صعوبة في التحكم في متلازمة الأكل الليلي، فقد تحتاج إلى طلب الدعم من الأصدقاء أو العائلة أو الاستعانة بمساعدة محترفة مثل أخصائي تغذية أو مستشار نفسي.

مهما كانت الخطوات التي تتخذها للتغلب على متلازمة الأكل الليلي، يجب أن تكون مستمرًا وصبورًا. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتغيير العادات الغذائية والسلوكية. كن ملتزمًا واستمر في المحاولة، وتذكر أن التغيير يحتاج إلى وقت وجهد.