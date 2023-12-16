عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح للتخلص من متلازمة الأكل الليلي

نصائح للتخلص من متلازمة
نصائح للتخلص من متلازمة الأكل الليلي

متلازمة الأكل الليلي هي حالة تتميز بتناول كميات كبيرة من الطعام في الليل دون الشعور بالجوع الحقيقي، إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في التخلص من متلازمة الأكل الليلي وفقا لما نشره موقع هيلثي :

نشرة المرأة والصحة| هاني الناظر يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه بسبب الأهلي.. لون اللسان يكشف الإصابة بهذه الأمراض.. سعر فستان بوسي شلبي يثير الجدل

وائل الدحدوح يروي لحظات استهدافه واستشهاد سامر أبو دقة على يد قوات الاحتلال

نصائح للتخلص من متلازمة الأكل الليلي

تحديد سبب الأكل الليلي: قد يكون هناك عوامل نفسية أو عادات غذائية غير صحية تسبب متلازمة الأكل الليلي. حاول تحديد الأسباب الدافعة لهذا النمط من الأكل والتعامل معها.

تنظيم النظام الغذائي: حاول تناول وجبات غذائية متوازنة ومغذية طوال النهار. قد تحتاج إلى تناول وجبات أكثر صغرًا وعديدة على مدار اليوم للحفاظ على شعورك بالشبع وتجنب الشعور بالجوع الشديد في الليل.

تجنب الجوع الشديد: حاول عدم الوصول إلى حالة جوع شديدة قبل النوم. يمكنك تناول وجبة خفيفة ومغذية قبل النوم للمساعدة في تجنب الجوع الليلي.

التعامل مع العوامل النفسية: قد يكون التوتر أو القلق أو الملل عوامل تؤدي إلى متلازمة الأكل الليلي. تجنب الأنشطة التي تزيد من التوتر وحاول الاسترخاء وممارسة تقنيات التأمل أو اليوغا.

توفير بدائل صحية: عندما تشعر برغبة في تناول الوجبات الخفيفة في الليل، حاول توفير بدائل صحية مثل الفواكه الطازجة أو الخضروات القليلة الدسم أو الأطعمة الغنية بالألياف.

تخزين الأطعمة بعيدًا: قم بتخزين الأطعمة الغير صحية والمغريّة بعيدًا عن متناول يدك، واحتفظ بالمأكولات الصحية في متناول اليد، لتقليل الرغبة في تناول الوجبات الثقيلة في الليل.

طلب الدعم: إذا كنت تجد صعوبة في التحكم في متلازمة الأكل الليلي، فقد تحتاج إلى طلب الدعم من الأصدقاء أو العائلة أو الاستعانة بمساعدة محترفة مثل أخصائي تغذية أو مستشار نفسي.

مهما كانت الخطوات التي تتخذها للتغلب على متلازمة الأكل الليلي، يجب أن تكون مستمرًا وصبورًا. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتغيير العادات الغذائية والسلوكية. كن ملتزمًا واستمر في المحاولة، وتذكر أن التغيير يحتاج إلى وقت وجهد.

الشعور بالجوع الجوع الشديد متلازمة الأكل الليلي متلازمة الأكل ة الأكل الليلي متلازمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

إحنا أسفين كنا نمزح| شاهد ماذا قال وليد الفراج عن فوز الأهلي على الاتحاد

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

الإجازة الرسمية الأولى للموظفين في مصر 2024.. موعدها وتفاصيل عنها

عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب

محظوظ..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة

رد غير متوقع.. أول تعليق من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد

لاعيبه رجالة.. رد فعل مفاجئ من خالد الغندور عن فوز الأهلي على اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

بدون إحباط.. 5 خطوات سهلة تساعدك على مواصلة الدايت بنجاح

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

هل يجوز الوضوء والصلاة مع وجود طلاء الأظافر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دعاء شهر ربيع الآخر .. ردد 110 أدعية مستجابة ولا ترد

ترشيحاتنا

برج القوس وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023| انت محظوظ

بركات: الأهلي باستطاعته التتويج بذهبية كأس العالم للأندية

إعلامي شهير يسخر من هزيمة الاتحاد السعودي: ‏‏قولتلك يابنزيما وحجازي وماسمعتوش الكلام

اللقطات الأولى| حادث تصادم يتسبب في تكدس مروري بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين

تأجيل مباراة الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري.. ما السبب؟

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا كويسة وهو كويس.. 10 صور آثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

توقعات الابراج وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

مكشوف ومزين باللؤلؤ| فستان إنجي كيوان يتخطى 90 ألف جنيه بمهرجان الجونة

بعد نوة قاسم| ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تجيب

فيديو

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ