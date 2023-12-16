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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأسود الشفاف.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

نسرين طافش
نسرين طافش

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة نسرين طافش خلال مشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

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تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات لكن زين الفستان بالقماش الشفاف.

أنتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.

نسرين طافش
نسرين طافش
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