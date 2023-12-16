بالأسود الشفاف.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة نسرين طافش خلال مشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات لكن زين الفستان بالقماش الشفاف.

أنتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.