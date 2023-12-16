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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات طنطا تعقد أولي جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل عمه

مجمع محاكم طنطا
مجمع محاكم طنطا

تعقد محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم أولي جلسات محاكمة عامل انهي حياة نجل عمه ثأرا لوفاة والده وسط حراسة أمنية مشددة بمحيط مجمع المحاكم وسط تواجد أهالي الضحية وأقارب المتهم .

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كانت الاجهزه الأمنية بالغربية نجحت في ضبط عامل انهي حياة نجل عمه شاب بواسطة أداة حادة "مطواة" انتقاما وثأرا لوفاة شقيقه منذ أكثر من 20 سنة بسبب خلافات أسرية بقرية كفر كلا الباب بمركز السنطة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي السنطة المركزي.

اللجنة العامة بمركز طنطا: المرشح الرئاسي السيسي حصل على 265723 صوتا

وقد خيمت في ذاك الوقت حالة من الرعب والفزع الشديدين بين صفوف الأسر والعائلات بقرية كفر كلا الباب عقب مقتل الشاب يدعي "ناجي غطاس" على يد المدعو (ع.غ) بعدما أقدم  القاتل علي استخدام سلاح ابيض (مطواه) وقام بنحر المجني عليه وفر هاربا.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانتقال قوة امنية مدعومة بتشكيلات ودوريات الشرطة إلي مكان الحادث وبعمل التحريات الاولية وبسؤال أهل المنطقة تبين ان سبب ارتكاب جريمة القتل  هو الثأر وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجوده بالمنطقة لتفريغها.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

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