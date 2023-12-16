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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب 200 طليع بمراكز الشباب في سيناء على المهارات الكشفية

برنامج كشفي لتنمية
برنامج كشفي لتنمية المهارات بسيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين في مراكز  الشباب محافظة شمال سيناء،  على المستوى المحلي خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١٥ إلى  ٢٠٢٤/١/١٥م، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لإدارة تنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين.

 

200 طليع:

وقال ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة: إنه  يتم التدريب في المراكز من خلال القاده الكشفين بعدد  200  طليع لكل مركز.

وأضاف أنه تم تنفيذ البرنامج ، في  مركز شباب ضاحية السلام فريق الاشبال والزهرات مراجعه على ما سبق من الصيحات الكشفيه وتدريب على دور السبيه والمربعه وعمل نموذج للكرسي تدريب القائد خالد شوقي وهدي علوي.

 

كما نفذ مركز شباب السلام بالعريش تدريب الزهرات والأشبال وبحضور مدير إدارة تنمية النشء ومسؤولة النشاط الكشفي بالإدارة ومدير إدارة العريش ومدير المركز ورشة فنية عن الطباعه والرسم، لطباعة الشعار العالمي للكشافة والمرشدات والتحيه الكشفية واغاني وصيحات كشفيه تدريب القائده آيه سعيد.
 

سيناء الشباب مهارات طليعا مراكز

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