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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة أمير الكويت.. محطات في مسيرة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت
أمير الكويت

أعلنت إذاعة الكويت اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من  يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد  منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

ونستعرض في النقاط التالية أهم محطات في مسيرة أمير الكويت الراحل:

- من مواليد 25 يونيو 1937، وهو متزوج وله أربعة أولاد وبنت.

- محافظاً لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962.

- تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978 .

- تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988.

- تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991.

- تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994.

- تولى حقيبة وزارة الداخلية في 13 يوليو 2003.

- تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003.

- تولى ولاية العهد بتاريخ 20 فبراير 2006.

- تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم أميراً لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020.

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