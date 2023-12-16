بكلمات مؤثرة.. الديوان الأميري ينعى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت

نعى الديوان الأميري لدولة الكويت الأمير وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله «ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادى الآخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.وإنا لله وإنا إليه راجعون»



وغيب الموت، أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عامًا، وتولي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الحكم من 29 سبتمبر 2020، وهو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت السابق، من زوجته اليمامة، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

وولد الشيخ نواف في 25 يونيو عام 1937، وهو الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، ولديه 4 أبناء وبنت واحدة، وقطع التليفزيون الكويتي الإرسال وبث آيات من القرآن، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتميزت العلاقات المصرية الكويتية خلال العام الماضي بطبيعة خاصة، وتاريخية جمعت بين البلدين، وهي نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية، وشهد العام الماضي، العديد من الزيارات الرسمية بين البلدين كما شاركتا في العديد المحافل الدولية بمختلف المجالات الثقافية والفنية والاقتصادية والسياسية.