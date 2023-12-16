اليوم.. مانشستر سيتي في مواجهة كريستال بالاس قبل كأس العالم للأندية

يحتضن ملعب الاتحاد مواجهة فريق مانشستر سيتي مع كريستال بالاس اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى مانشستر سيتي لتحقيق الانتصار وتعزيز موقعه في الصدارة، بينما يتطلع كريستال بالاس إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد الهزيمة الأخيرة.

وقد فاز مانشستر سيتي في المباراة الأخيرة أمام لوتون تاون بنتيجة 2-1، وهو يحتل المركز الرابع في جدول الدوري. وبيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يتطلع إلى استمرار الأداء الجيد وحصد النقاط الثلاث.

على الجانب الآخر، يدخل كريستال بالاس المباراة بعد خسارته أمام ليفربول، ويسعى لتحسين وضعه في جدول الترتيب. وكريستال بالاس يحتل المركز الخامس عشر في جدول الدوري.

وبعد هذه المباراة، يستعد مانشستر سيتي للسفر إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023، حيث سيواجه أوراوا الياباني في نصف النهائي.