جاين أوستن.. لماذا اشتهرت فقط بعد وفاتها| تفاصيل مدهشة

تمر اليوم ذكرى لميلاد الروائية البريطانية جاين أوستن، التي اشتهرت برواياتها التي تنتقد حياة طبقة ملاك الأراضي البريطانيين في نهاية القرن الثامن عشر. وتعتبر روايتها الأكثر نجاحًا خلال حياتها هي "كبرياء وتحامل"، وهي ثاني رواية نشرت لها.

على الرغم من أن الشهرة التي تحظى بها الآن جاين أوستن لم تكن لتحدث إلا بعد وفاتها، إلا أن أخاها هنري كشف عن موهبتها ككاتبة بعد وفاتها، واعتبر الأدباء والنقاد أعمالها أعمالًا فنية متميزة، مما زاد من شعبيتها وشهرتها العالمية.

جاين أوستن

ألهمت الكتاب

تأثير أوستن استمر على مر القرون، حيث ألهمت كتاباتها عددًا كبيرًا من المقالات النقدية والمختارات الأدبية. وقد أصبحت مؤلفة بريطانية ذات شهرة عالمية، واستلهمت رواياتها صناعة العديد من الأفلام، بدءًا من الأربعينيات مثل فيلم "كبرياء وتحامل" عام 1940 بطولة لورنس أوليفيه، وصولاً إلى إنتاجات حديثة مثل فيلم "العقل والعاطفة" عام 1995 بطولة إيما تومسون، وفيلم "الحب والصداقة" عام 2016 بطولة كيت بيكينسيل.

اعمال شهيرة

رواية "كبرياء وتحامل" هي الأكثر شهرة من بين روايات جاين أوستن، وتُعتبر واحدة من أوائل الروايات الكوميدية الرومانسية في تاريخ الأدب. لقد تم تحويل هذه الرواية إلى أفلام سينمائية وأفلام تلفزيونية ومسلسلات قصيرة ومسرحيات عديدة على مر العقود، بدءًا من الثلاثينيات من القرن الماضي وحتى فيلم عام 2005 الذي أخرجه جو وايت وقدمت فيه الممثلة البريطانية كيرا نايتلي أداءً مميزًا في دور البطلة إليزابيث بينيت، الأمر الذي أهّلها لنيل ترشيح أفضل ممثلة في حفل جوائز الأوسكار.

على الرغم من أن أحداث الرواية تجري في القرن التاسع عشر، إلا أنها لا تزال تثير إعجاب القراء المالمعاصرين وتحتفظ بجاذبيتها. ولا تزال تعتبر واحدة من أكثر الروايات شهرة في تاريخ الأدب الإنجليزي. وقد أدى الاهتمام المستمر بهذا الكتاب من قبل الأدباء إلى ظهور العديد من الأعمال المشابهة والقصص المستوحاة منها.