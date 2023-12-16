مطار العريش يستقبل 3 طائرات محملة بالمساعدات للفلسطينيين في غزة

استقبل مطار العريش الدولي محافظة ، شمال سيناء، خلال الساعات الماضية 3 طائرات قادمة من الإمارات، محملة بالمستلزمات الطبية الخاصة بالمستشفى الميدانى في غزة لتقديم الخدمة الطبية للمصابين الفلسطينيي من أبناء قطاع غزة.علاوة على مساعدات غذائية.

3 طائرات:

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، ان مطار العريش الدول بمحافظة شمال سيناء ، استقبل 3 طائرات قادمة من دولة الإمارات المتحدة .. إحداها محملة ب 10.350 طنا مساعدات للمستشفى الميداني ومساعدات غذائية و2 رافعة، وطائرة أخرى محملة ب 6.38 طنا مستشفى ميدانياً ومستلزمات طبية وأدوية وألواح طاقة شمسية وكشافات إضاءة.



كما استقبل مطار العريش طائرة قادمة من الإمارات تابعة للاتحاد الأوروبي نقلت 89.1 طنا مستلزمات طبية وأدوية وخيام ومستلزمات إغاثية.

ووصل عدد طائرات الشحن التي نقلت مساعدات إماراتية قادمة من الإمارات و استقبلها مطار العريش إلى 105 طائرات.





