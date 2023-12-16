عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع لمناقشة الخطة الإجرائية والتنفيذية بجامعة العريش

اجتماع لمناقشة الخطة
اجتماع لمناقشة الخطة الاستراتيجية لجامعة العريش

ناقش  الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، العريش شمال سيناء،آلية تنفيذ الخطط التنفيذية للجامعة والأهداف الاستراتيجية لقطاعات الجامعة، حيث ناقش مع فريق التخطيط الاستراتيجي للجامعة الإطار العام للخطة الاستراتيجية، ومصفوفة الأهداف الاستراتيجية للخطط التنفيذية والغايات الأساسية وضمت مناقشة قطاعات الجامعة (شئون التعليم والطلاب، الدراسات العليا والبحوث، شئون البيئة وخدمة المجتمع).

 

رؤية مصر:
وناقش مع فريق العمل منهجية إعداد الخُطة، والقيم والمبادئ الحاكمة لجامعة العريش، وغايات وأهداف الجامعة، والأنشطة الإجرائية والآليات المطلوبة لتحقيقها علي المدي القريب والبعيد ويأتي ذلك في إطار خُطة الجامعة لتحقيق رؤيه مصر 2030 للتنمية المستدامة.
 

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، علي ضرورة أن تكون الخُطة الاستراتيجية نابعه من نتائج التحليل البيئي لقطاعات الجامعة، التركيز على أوليات الجامعة، وتعزيز مكانة الجامعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.


وقال رئيس الجامعة، لقد تم وضع آليات تسعي من خلالها جامعة  العريش لمواكبة التطور البحثي والعلمي المتزايد على المستوى العالمي و الارتقاء بتصنيف الجامعة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

txt

وكيل تعليم شمال سيناء يكرم أوائل الطلبة للصفين الأول والثاني الثانوي

العريش اجتماع مناقشة الخطة الاستراتيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

ترشيحاتنا

قرار عاجل.. إيقاف أنشطة كرة القدم في الكويت بعد وفاة أمير البلاد

قصف صهيوني عنيف على حي الشجاعية شرق مدينة غزة

بوتين يعزي أمير الكويت الجديد في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

هدفنا الوصول للنهائي.. محمد الشناوي يعلق على مباراة الأهلي واتحاد جدة

بطائرات مسيرة..الحوثيون ينفذون عملية عسكرية ضد أهداف حساسة في إيلات

محرمة دوليا| اللواء عادل العمدة: إسرائـيل أسقطت 6 آلاف قنبلة على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة ماجد المصري بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

طريقة عمل كبدة مشوحة بأسهل الخطوات

إطلالة غير متوقعة لـ يسرا في مهرجان الجونة السينمائي تثير الجدل

جاين أوستن.. لماذا اشتهرت فقط بعد وفاتها| تفاصيل مدهشة

فيديو

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

عمرو سلامة يطرح أغنية فيلم شماريخ.. فيديو

مخرج فيلم عمر وسلمى.. ما لا تعرفه عن الراحل أحمد البدري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ