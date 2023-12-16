اجتماع لمناقشة الخطة الإجرائية والتنفيذية بجامعة العريش

ناقش الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، العريش شمال سيناء،آلية تنفيذ الخطط التنفيذية للجامعة والأهداف الاستراتيجية لقطاعات الجامعة، حيث ناقش مع فريق التخطيط الاستراتيجي للجامعة الإطار العام للخطة الاستراتيجية، ومصفوفة الأهداف الاستراتيجية للخطط التنفيذية والغايات الأساسية وضمت مناقشة قطاعات الجامعة (شئون التعليم والطلاب، الدراسات العليا والبحوث، شئون البيئة وخدمة المجتمع).

رؤية مصر:

وناقش مع فريق العمل منهجية إعداد الخُطة، والقيم والمبادئ الحاكمة لجامعة العريش، وغايات وأهداف الجامعة، والأنشطة الإجرائية والآليات المطلوبة لتحقيقها علي المدي القريب والبعيد ويأتي ذلك في إطار خُطة الجامعة لتحقيق رؤيه مصر 2030 للتنمية المستدامة.



وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، علي ضرورة أن تكون الخُطة الاستراتيجية نابعه من نتائج التحليل البيئي لقطاعات الجامعة، التركيز على أوليات الجامعة، وتعزيز مكانة الجامعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



وقال رئيس الجامعة، لقد تم وضع آليات تسعي من خلالها جامعة العريش لمواكبة التطور البحثي والعلمي المتزايد على المستوى العالمي و الارتقاء بتصنيف الجامعة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.