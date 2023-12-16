كاميرا 50 ميجا بكسل.. سامسونج تطرح موبايل 5G جديد بـ8300 جنيه

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث إصداراتها ضمن سلسلة Galaxy A، ويتميز الهاتف الجديد Galaxy A25 5G، بإمكانيات جبارة وتصميم أنيق، ويتطلق ضمن الفئة المتوسطة صديقة الميزانية، حيث يستهدف الشباب في المقام الأول، لما يقدمه من أداء مقابل سعر مقبول.

سعر ومواصفات سامسونج Galaxy A25

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف سامسونج الجديد Galaxy A25، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 1080×2340 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy A25، بكاميرا خلفية ثلاثية مميزة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل هاتف Galaxy A25، بواسطة معالج سامسونج Exynos 1280، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت، عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy A25، بطارية عملاقة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5.1 المستندة على نظام أندرويد 14.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A25، باللون الأصفر والأزرق والسماوي والأسود، مقابل سعر يبدأ من 271 دولار (أي ما يعادل 8.300 جنيها مصريا).