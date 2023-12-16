بسعر أرخص.. سامسونج تطلق إصدار مخصص من Galaxy S23 FE

تستعد شركة سامسونج Samsung، قبل نهاية العام لإطلاق إصدار مخصص من هاتف Galaxy S23 FE، والذي يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أطلقت سامسونج إصدارها منخفض التكلفة Galaxy S23 FE، في البداية مع معالج Exynos 2200، إلى الأسواق العالمية بينما حصل إصدار الولايات المتحدة على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1، لذا تعتزم العملاق الكوري طرح الإصدار الأخير إلى السوق الهندي.

ويتوفر الأصدار العالمي الذي يعمل بمعالج سامسونج Exynos 2200، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 59999 روبية هندية (أي ما يعادل 22.313 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.

ويظهر إصدار سامسونج المجهز بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، على متجر Flipkart الهندي مقابل سعر 56500 روبية هندية (أي ما يعادل 21.000 جنيها مصريا)، للإصدار باللون البنفسجي بسعة 8 + 128 جيجابايت.

مواصفات Galaxy S23 FE

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف Galaxy S23 FE، بشاشة كبيرة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.3 بوصة، وبجودة عرض Full HD+، تبلغ دقتها 1080× 2340 بكسل، لها ترد يعادل 120 هرتز في الثانية، وشتمل الشاشة على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الشاشة لأغراض المصادقة.

وجاء هاتف Galaxy S23 FE، بكاميرا خلفية ثلاثية قوية، تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل،مع OIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 8 ميجابكسل مع دعم OIS، كما توجد كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل موجودة في الفتحة المثقوبة، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بدقة 128 أو 256 جيجابايت، ويعمل Galaxy S23 FE، بواسطة نظام Android 13. ووعدت سامسونج بتقديم 4 سنوات من تحديثات نظام التشغيل و5 سنوات من تصحيحات الأمان للجهاز.

ويحزم هاتف Galaxy S23 FE، بطارية ضخمة تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 وات، ويتوفر الهاتف بثلاثة خيارات من الألوان هي: الأخضر النعناعي والرمادي والأرجواني.