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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر منافس جدا.. سامسونج تعلن عن أحدث إصدارات Galaxy A

سامسونج تعلن عن أحدث
سامسونج تعلن عن أحدث إصدارات Galaxy A

أعلنت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث إصدارات سلسلة Galaxy A، والتي تضم 3 هواتف جديدة تنطلق تحت اسم Galaxy A15 5G وGalaxy A15 4G وGalaxy A25 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر هاتف سامسونج Galaxy A15 في طرازي 4G و5G، يتشارك كلا الهاتفين في نفس المواصفات الأساسية باستثناء المعالج، فيما يتميز طراز Galaxy A25 بكاميرات أكثر قدرة ومعالج سامسونج القوى Exynos 1280.

 

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سامسونج تعلن عن أحدث إصدارات Galaxy A

وتتشارك الهواتف الثلاثة الجديدة في بعض المواصفات، من بينها شاشات من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة FHD+، تتميز جميعها بتصميم كاميرا أمامية Infinity-U.

Galaxy A15

وحصلت شاشة طرازات Galaxy A15، على معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، بينما يتميز إصدار Galaxy A25، بشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتبلغ ذروة سطوعها 1000 شمعة في المتر المربع من السطوع مقارنة بـ 800 شمعة في طرز A15.

وقامت سامسونج بتزويد جميع هواتف Galaxy A الثلاثة الجديدة، بكاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب تصميم Key Island الجديد الذي يتميز بشكل محدب حول مفاتيح الطاقة ومستوى الصوت.

وتم تجهيز هاتف Galaxy A15، بمعالج ميدياتك من نوع Helio G99، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD.

سامسونج تعلن عن أحدث إصدارات Galaxy A

ويتميز Galaxy A15 5G، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 6100+، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت قابلة للتوسيع.

ويعمل هاتف Galaxy A25، بمعالج سامسونج Exynos 1280، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية قابلة للتوسيع تبلغ 128 جيجابايت.

ويحتوي الجزء الخلفي، في طرازات Galaxy A15، على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل f / 1.8 إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

Galaxy A25

فيما يتميز هاتف Galaxy A25، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري للصورة OIS، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وتعمل جميع الهواتف الثلاثة الجديدة بواجهة سامسونج One UI 6.0 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، وتتميز ببطاريات بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

Galaxy A25

وتشمل خيارات الألوان الأصفر والأزرق الخيالي والأزرق المتفائل والأسود، ويبدأ سعر هاتف Galaxy A15 4G، من 205 دولار (أي ما يعادل 6.340 جنيها مصريا)، فيما يبلغ سعر Galaxy A15 5G، حوالى 260 دولار (أي ما يعادل 8.041 جنيها مصريا)، بينما يبدأ سعر Galaxy A25 5G من 271 دولار (أي ما يعادل 8.382 جنيها مصريا). 

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